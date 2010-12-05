هزار و 350 روحانی مبلغ به مناطق هرمزگان اعزام می شوند

حجت الاسلام سید شکرالله زندوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با بیان اینکه ماه محرم یکی از مناسبتهای بسیار ارزشمند برای تبیین معارف دینی است، عنوان کرد: محرم ماه مناسبی برای آگاهی بخشی به توده مردم و نقش بر آب کردن توطئه دشمنان است.

وی با اشاره به جاذبه و کشش ماه محرم و حضور گسترده مردم در مراسمهای مذهبی در ماه محرم، بیان داشت: در هیچ ماهی به اندازه ماه محرم مردم در مراسمهای مختلف مذهبی حضور پیدا نمی کنند که این نشان دهنده علاقه بسیار زیاد مردم به ماه محرم است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان ادامه داد: ماه محرم یک فرصت بسیار ارزشمند برای متولیان دستگاههای فرهنگی و هیئتهای مذهبی است تا برنامه هایی را تدارک ببینند که مردم و به خصوص جوانان از این برنامه ها استفاده معنوی زیادی کنند.

حجت الاسلام زندوی در خصوص برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در ماه محرم نیز گفت: یکی از برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان اعزام روحانیون مبلغ به مناطق مختلف هرمزگان است که به دلیل استقبال بسیار زیاد مردم از مبلغین در سالهای گذشته تعداد مبلغان امسال افزایش می یابد.

وی افزود: امسال یک هزار و 350 نفر روحانی مبلغ به مناطق مختلف روستایی و شهری استان هرمزگان و همچنین به کارخانه ها، نیروهای نظامی و انتظامی، دانشگاهها و مدارس مختلف اعزام می شوند که تعدادی از این مبلغین از افراد بومی هرمزگان هستند و تعدادی دیگر از مناطق مختلف کشور برای تبلیغ به هرمزگان می آیند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به برگزاری همایش هیئتهای مذهبی در رابطه با بصیرت دینی در بندرعباس، اظهار داشت: این همایش در بندرعباس برگزار شد و خواسته هایی را که ما از هیئتهای مذهبی در خصوص اجرای برنامه های مختلف در ماه محرم داشتیم را به آنان اعلام کردیم.

حجت الاسلام زندوی خاطرنشان کرد: گردهمایی بزرگ روحانیون هرمزگان در حال حاضر در بندرعباس در حال برگزاری است که در این گردهمایی برای اعزام مبلغین به مناطق مختلف هماهنگیهای لازم صورت می گیرد.

حجت الاسلام زندوی با اشاره به برگزاری همایش بزرگ مخصوص بانوان با عنوان حجاب و پیام عاشورا، تصریح کرد: این همایش با حضور بانوان نخبه و تاثیر گذار در روز شانزدهم آذر ماه با هدف نقش آفرینی بیشتر بانوان در ماه محرم برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در خصوص دیگر برنامه های این اداره کل در ماه محرم گفت: توزیع بیش از هزار جلد مجله خیمه در میان هیئتهای مذهبی استان هرمزگان از دیگر برنامه های ماست.

وی با اشاره به وجود هزار و 40 هیئت مذهبی در هرمزگان نیز عنوان کرد: این تعداد در ماه محرم افزایش خواهد یافت چون در چند روز گذشته تقاضاهای بسیار زیادی مبنی بر ثبت هیئت از سوی مردم وجود داشته است.

حجت الاسلام زندوی تاکید کرد: فعالیت هیئتهایی که در اداره کل تبلیغات اسلامی ثبت نشده اند خلاف قانون است و نیروهای انتظامی با این هیئتها بر خورد خواهند کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: از همه دستگاههای فرهنگی و همچنین شهرداری بندرعباس و اصناف و بازاریان هرمزگان می خواهم که در ماه محرم یک فضای معنوی را در شهر بندرعباس و استان هرمزگان به وجود بیاورند.