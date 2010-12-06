450 مسجد آذربایجان غربی نیازمند بازسازی است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام روح الله بیگی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این مساجد به علت قدمت زیاد و کم دوام بودن نیاز به مرمت و بازسازی دارند، بیان داشت: در راستای بهسازی و بازسازی مساجد استان علاوه بر اعتبارات دولتی، 70 درصد هزینه ها توسط افراد خیر و مومن تامین می شود.

وی در ادامه بیان داشت: امسال برای بازسازی مساجد استان 100 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده بود که 30 میلیارد ریال از این مقدار جذب و هزینه و مابقی تا پایان سال مالی جذب و هزینه می شود.

350 مسجد آذربایجان غربی آماده پذیرایی از عزاداران حسینی شد

مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود از مرمت و بازسازی 350 باب مسجد در سطح استان برای پذیرایی از عزاداران حسینی در ماه محرم خبر داد و اظهار داشت: 60 درصد از این مساجد در مناطق روستایی و مابقی در مناطق شهری استان واقع شده اند که با کمک خیرین و اعتبارات دولتی مرمت و بهسازی شده اند.

حجت الاسلام بیگی خاطر نشان کرد: در آذربایجان غربی سه هزار و 787 باب مسجد وجود دارد که 50 باب مسجد در دست احداث و 35 باب مسجد نیز پس از بهسازی و بازسازی آماده پذیرایی از عزاداران در ماه محرم شده است.