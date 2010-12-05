خمیازه برای نوزادان واگیردار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، این کشف جالب توجه می تواند اطلاعات جدیدی در رابطه با چگونگی توسعه مغز همزمان با رشد انسان را در اختیار دانشمندان قرار داده و فصلی جدید را در رابطه با این پدیده مرموز که دانشمندان از آن به عنوان خمیازه های مسری یاد می کنند، باز کند.

در این مطالعه جدید که محققان دانشگاه استیرلینگ اجرای آن را به عهده داشته اند، عنوان شده که نوزادان و خردسالان تا قبل از پنج سالگی در برابر سرایت خمیازه مصون هستند. برای چندین دهه خمیازه به عنوان پدیده ای مسری شناخته می شد که می توانست هر فردی را با دیدن دهان کش آمده فردی دیگر که در حال خمیازه کشیدن است، به خود مبتلا کند.

تحقیقات جدیدتر نشان داده اند که شمپانزه ها و حتی گربه ها نیز از مسری بودن این پدیده در امان نبوده و می توانند به واسطه افرادی که در اطراف آنها در حال خمیازه کشیدن هستند به آن مبتلا شوند. اما تا کنون درباره اینکه چرا این رفتار تا این اندازه مسری است اطلاعات دقیقی به دست نیامده است.

تحقیقات مختلف نشان داده اند افرادی که از قدرت تلقین برخوردارند بیشتر در معرض سرایت خمیازه قرار می گیرند، تنها اطلاعاتی که دانشمندان می توانند به گونه ای به این پدیده ربط دهند این است که یکی از بخشهای مغز انسان که در زمان کودکی به رشد خود ادامه می دهد غشای پیشین مخ است که این بخش در تصمیم گیری های اجتماعی و توانایی تلقین نقش دارد.

محققان در این مطالعه رفتارهای خمیازه ای 22 نوزاد و خردسال را که در برابر آنها تصاویری از کودکان، بزرگسالان و حیوانات در حال خمیازه کشیدن پخش می شد، مورد بررسی قرار دادند. این نوزادان همچنین تصاویری از مادران خود را در حال خمیازه کشیدن مشاهده کردند.

نتایج نشان دادند نوزادان و خردسالان در برابر این تصاویر هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهند، تنها خردسالانی که به پنج سالگی رسیده اند نشانه هایی از ابتلا به این پدیده مسری را از خود نشان می دهند. به گفته دانشمندان از پنج تا یازده سالگی میزان سرایت این پدیده در میان کودکان افزایش پیدا می کند و از 11 سالگی به بعد، این میزان به تثبیت می رسد.

بر اساس گزارش تلگراف، از دلایل ابتدایی که برای توضیح رفتار خمیازه در انسان عنوان شده است می توان به کمبود اکسیژن در خون اشاره کرد. کمک به هشیار باقی ماندن، تنظیم فشار هوا در گوشها و خنک شدن مغز از دیگر دلایلی است که تا به حال برای توضیح دادن دلیل خمیازه عنوان شده است.