31 خانواده موفق در قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در همایش روز ملی خانواده و تجلیل از خانواده های موفق، از 27 خانواده موفق و پژوهنده قمی و چهار نفر از زنان موفق سرپرست خانوار، صبح یکشنبه طی همایشی که به همت استانداری و اداره کل آموزش و پرورش استان قم در سالن سینما تربیت برگزار شد، با اهدای هدایایی تجلیل به عمل آمد.



دبیر همایش روز ملی خانواده و تجلیل از خانواده‌های موفق با اشاره به روز 25 ذی الحجه به عنوان روز ملی خانواده و اهمیت این روز بیان داشت: ما در طول سال دو روز را به عنوان روز خانواده داریم یکی در اردیبهشت ماه به عنوان روز جهانی خانواده و یکی روز 25 ذی الحجه به عنوان روز ملی خانواده اسلامی که با الهام از شرح نزول آیه « هل اتی ...» نامگذاری شده است.



علی یوسفی روز ملی خانواده را فرصتی برای نگاه دوباره و ویژه به خانواده به عنوان رکن رکین جامعه دانست و افزود: در شرایط کنونی که بحث شبیخون فرهنگی به طور جدی مطرح است و آسیب‌هایی مکررا خانواده‌ها را مورد تهدید قرار می‌دهند، خانواده‌ها و به خصوص والدین باید بیش از بیش مراقب فرزندان به ویژه نوجوانان و جوانان خود باشند و اجازه ندهند تا کارهای روزانه، آنان را از مسئولیت تربیت فرزندان بر اساس آموزه‌های دینی باز دارد.



وی در خصوص همایش تجلیل از خانواده‌های موفق قمی و شاخص‌های انتخاب آنان گفت: این افراد بر اساس یک سری شاخص‌های عمومی و تخصصی و امتیاز دهی بر مبنای آنها انتخاب شده‌اند که از جمله شاخص‌های عمومی انتخاب این خانواده‌ها می‌توان به تعداد فرزندان، سطح سواد، میانگین معدل فرزندان، فعالیت‌های عام المنفعه این خانواده‌ها، عضویت فعال در بسیج، عضو جامعه ایثارگران و ... اشاره کرد.



یوسفی با بیان این که این شاخص‌ها امسال برای اولین بار در نظر گرفته شده است، در خصوص شاخص‌های تخصصی انتخاب خانواده‌های موفق قمی اظهار داشت: انس با قرآن، ترویج فرهنگ نماز، آشنایی والدین با فناوری اطلاعات و ... از جمله معیارهای تخصصی در انتخاب این خانواده‌ها بوده است.



مدیر گروه انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان قم در خصوص اهداف برگزاری این همایش نیز بیان داشت: الگو گرفتن از اهل بیت(ع)، تکریم خانواده‌ها، تقویت جایگاه خانواده که اصلی‌ترین رکن جامعه است، تقویت نقش محوری خانواده در توسعه و تعالی خانواده، نگاه نو به انسان از نظر خانواده، آگاه کردن خانواده‌ها با تهاجم فرهنگی دشمن که بیشترین عملکرد آنان بر خانواده متمرکز است و ... از جمله اهداف برگزاری همایش تجلیل از خانواده‌های موفق می‌باشد.



سند حقوقی و منشور اخلاقی خانواده با بکارگیری ظرفیت نخبگان و اندیشمندان حوزه تدوین شود



استاندار قم نیز طی پیامی به همایش تجلیل از خانواده‌های موفق قمی بر تدوین سند حقوقی و منشور اخلاقی خانواده با بکارگیری ظرفیت نخبگان و اندیشمندان حوزه تأکید کرد.



حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور در پیام خود آورده است: در دین مبین اسلام، خانواده همان حقیقت یگانه‌ای است که زن و مرد در ساختار مکمل که ریشه در فطرت خدایی دارد، آن را تعریف و عینیت بخشیده‌اند و بی‌تردید ترقی و تعالی فردی و اجتماعی و نظام جامعه اسلامی مرهون خانواده‌های فرهیخته‌ای است که همواره در ستیغ اندیشه شان الگوی بی‌بدیل اسلام و ائمه معصومین(ع) همچون نوری مقدس می‌درخشد چرا که انتقال مفاهیم متعالی، نیازمند فضایی متعالی است.



وی با بیان این که به رغم تلاش‌های فراوان در حوزه خانواده، هنوز از عمق گزاره‌های دستوری دین اسلام، ساختار روشن و جامعی برای خانواده دینی اجتهاد نشده است، تصریح کرد: انتظار بیشتری در جهت تبیین سیاست‌ها و راهبردهای کارآمدی خانواده وجود دارد.



استاندار قم در ادامه پیام خود خاطرنشان کرد: اهمیت و لزوم به کارگیری همه ظرفیت نخبگان کشور، اندیشمندان حوزه علمیه خصوصا در شهر مقدس قم در تدوین الگوی خانواده آرمانی، سند حقوقی و منشور اخلاقی در خانواده با برگزاری نسشت‌های راهبردی با هدف‌گذاری صحیح و پژوهش محور در تولید علم و توزیع آن در سراسر کشور بر کسی پوشیده نیست.



در ادامه پیام آمده است: دنیای غرب برای خروج بن بستی که در موضوع نقش آفرینی خانواده دارد، ساختار خانواده مدرن را تجویز کرده است، غافل از این که همین ساختارها، بحران خانواده را افزون‌تر کرده و اضمحلال را برای او هموارتر نموده و به ظهور جنبش‌های فمینیستی، پاردایم انسان محوری به جای خدا محوری و فرد گرایی محض سوق داده است.



در بخش دیگری از این پیام تأکید شده است: به نظر می‌رسد جامعه امروزی در چند حوزه؛ ارتقای مهارتهای اعضای خانواده و اصلاح ساختار مدیریتی، حقوقی و اخلاقی، بهبود سایر نظام‌های اجتماعی موثر بر نهاد خانواده از جمله رسانه‌های جمعی، نظام آموزش و پرورش و مهمتر از همه بسط و نهادینه شدن باورهای مذهبی و تعمیق معرفت دینی، احیای معنویت و بازگشت به فطرت نیاز به ترسیم اساسی دارد.



وی در پایان آورده است: اینجانب ضمن تبریک به خانواده‌های موفق به جهت کسب این موهبت الهی از درگاه ایزد منان توفیق روز افزون شما را در تمامی عصرها در ظل توجهات و عنایات بقیه الله الاعظم مسئلت دارد.