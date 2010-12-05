دارایی پنج مسئول دولتی سابق افزایش نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضعیت دارایی پرویز داودی معاون اول سابق رئیس جمهور، سیدمحمد جهرمی وزیر سابق کار و امور اجتماعی، محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات و فنآوری اطلاعات، محمد حسنی صفار هرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز فاطمه واعظ جوادی معاون سابق رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به همراه دارایی همسر و فرزندان آنان بررسی و مشخص شد که در پایان خدمت، دارایی آنان افزایشی نداشته است.

بنا بر اعلام دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه پس از دریافت این گزارش با خاتمه رسیدگی به پرونده آنان موافقت کرد.