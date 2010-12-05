زنگ انقراض حیات وحش در دریاچه ارومیه به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محسن سلیمانی روزبهانی پیش از ظهر چهارشنبه در در سمینار بررسی مسائل حوزه آبریز دریاچه ارومیه افزود: متاسفانه در صورت ادامه این روند شاهد کاهش تعداد پرندگان مهاجر ورودی به جزایر دریاچه ارومیه و تالابهای اطراف آن، بخصوص جمعیت فلامینگوها خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تغییرات کاربری اراضی در حوزه تلابهای کشور، تخلیه فاضلاب شهری، روستایی و خشکسالی، تالابها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بیان داشت: افزایش نمک و مواد شیمیایی در هوا براثر خشک شدن دریاچه ارومیه، تغییر زمان‌بندی فصل‌ها، افزایش ابتلا به سرطان، افزایش روزهای بدون باران و تغییر در زمان کشت و برداشت از عوامل تاثیرگذار ادامه این روند در منطقه خواهد بود.

معاون مدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران با یادآوری اینکه دریاچه ارومیه در حوزه سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان قرار دارد، اظهار داشت: اجرای طرحهای توسعه ای در این سه استان، در حال حاضر وضعیت دریاچه ارومیه را در نقطه بحرانی قرار داده است.

سلیمانی روزبهانی متوسط تراز آبی دریاچه ارومیه را 127.37 مترمکعب اعلام و خاطر نشان کرد: هم اکنون تراز آبی دریاچه ارومیه حتی در متوسط‌‌‌ترین وضعیت نیز قرار نداشته و آب دریاچه ارومیه بیش از سه متر پایین‌تر از تراز اکولوژیکی آن است.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون تنوع محیط زیست و از جمله میزبانان کنوانسیون رامسر بود، گفت: در این راستا 23 تالاب در سایت رامسر ثبت شده و همه تعهدات در مجامع بین‌المللی مطرح شده و در حال اجرایی کردن پروژه‌ها هستیم.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود افزود: ایران دارای هزار زیستگاه، 100 ایستگاه تالابی و 80 تالاب بین‌المللی بوده و نیز مسیر عبور پرندگان مهاجر و زیست بومی مهم برای آنها است.

سمینار بررسی مسائل حوزه آبریز دریاچه ارومیه به میزبانی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با حضور تمامی مدیران شهرستانی و نمایندگانی از سازمانهای جهاد کشاوری و حفاظت از محیط زیست در ارومیه برگزار شد.