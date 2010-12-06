محمدکاظم مزینانی نویسنده و شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ داستان جدیدم مراحل پایانی ویرایش را طی می‌کند و حداکثر تا هفته آینده آن را به انتشارات سازمان بورس تحویل خواهم داد.

این نویسنده گفت:‌ تعداد صفحات این رمان پیش از این 220 صفحه بود که با توجه به ویرایش های صورت گرفته، این رقم به حدود 280 صفحه افزایش پیدا کرد. نثر کتاب نه فاخر و نه عامه پسند است. در واقع می توان گفت متن کتاب به دور از فضاهای ادبی و ژورنالیستی است و در توصیف آن می توانم بگویم متنی ساده و روان دارد.

وی افزود: داستان شامل 4 اپیزود است که در نهایت در هم تلفیق می شوند. قهرمانان داستان 4 نفر از یک خانواده در شهرستان هستند و هر اپیزود به صورت جداگانه از سوی هرکدام از این شخصیت ها روایت می‌شود.

مزینانی درباره داستان "گنج ها وآدم ها" گفت: این داستان به آسیب های اجتماعی، مسائلی چون یک شبه پولدار شدن، بدون تلاش و خلاقیت به پول رسیدن و مشکلاتی که یک خانواده با ساختار سنتی در شرایط امروزی با آن روبرو می‌شود، می‌پردازد. در پایان رمان رازگشایی شده و پرده از مسائلی تاریخی در زمان هجوم روس ها به ایران در خلال جنگ جهانی دوم برداشته می‌شود.

این نویسنده در پایان گفت: نکاتی چون اعتیاد و شرکت های هرمی نیز در این رمان مطرح می‌شوند. پیام این رمان این است که پولدار بودن به معنی ثروتمند بودن نیست و هر انسانی گنجی دارد که باید در پی آن باشد.

از محمدکاظم مزینانی پیش از این کتاب هایی چون " قصه های شیرین فیه مافیه مولوی"، "قصه های شیرین منطق الطیر"، "مجموعه قصه های منظوم حسنک"، "داستان ناتمام"، "صندلی‌ها خسته اند!" و " پسرکی که تنها بود" منتشر شده است.

