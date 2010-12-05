به گزارش خبرگزاری مهر، قزوه در این کتاب در 5 فصل، مجموعه‌ای از مرثیه‌های عاشورایی مرثیه سرایان را گردآوری کرده است.

نویسنده در این کتاب اشعاری از شاعران مشهور از قبیل نیر تبریزی، محتشم کاشانی، عباس حداد کاشانی، حسین لاهوتی، حسین منزوی، جلیل واقع طلب، محمدحسین شهریار و حمید سبزواری را گردآورده است.

فصل اول کتاب "این حسین کیست ؟ با کربلا، با حسین(ع)" شامل 44 مرثیه، فصل دوم با نام "ای پدر جان همرهان بستند بار"، فصل سوم با عنوان "ناله عشق است و آتش می زند" با 6 مرثیه، فصل پنجم با نام "زینب اسیری رفت و ما بر جای ماندیم" شامل 37 مرثیه است.

چاپ چهاردهم کتاب "من می‌گویم شما بگریید" تولید مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در 272 صفحه، با شمارگان 2500 نسخه و به قیمت 4000 تومان منتشر می‌شود.

