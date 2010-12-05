اختصاص 90 میلیارد ریال تسهیلات به اشتغال روستایی گیلان

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: این تسهیلات در قالب طرحهای زودبازده، مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی کشاورزی با تصویب کمیته برنامه ریزی هر شهرستان و از طریق صندوق مهر رضا (ع) پرداخت می شود.

وی ادامه داد: صندوق مهر رضا (ع) در مشاغل خرد تا سقف 30 میلیون ریال، خوداشتغالی 100 میلیون ریال، کارآفرین و کارفرمایی که تا 10 نفر را شاغل کند تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات پرداخت می کند.

استاندار گیلان گفت: طرحها با فعالیتهای گروهی و تعاونی متناسب با امکانات، قابلیتها و نیازهای هر روستا، فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزشی و آموزش دیده گان فنی و حرفه ای، مبتکران و نوآوران، مردان متأهل و زنان سرپرست خانوار در اولویت پرداخت تسهیلات از صندوق مهر رضا قرار دارند.

وی خاطر نشان کرد: این تسهیلات به افرادی که پیش از این وامهای خوداشتغالی را دریافت کرده اند، پرداخت نمی شود.

قهرمانی چابک تأکید کرد: در طول مدت بازپرداخت، از طرح به طور مستمر و دوره ای توسط صندوق مهر رضا (ع) بازدید می شود.

وی همچنین صندوق مهر رضا (ع) را موظف کرد برای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و عشایر بیشترین مساعدت را داشته باشد و در زمینه اخذ ضامن سختگیری نکند.

استاندار گیلان در ادامه خاطر نشان کرد از ابتدای امسال تاکنون پنج هزار و 25 نفر در گیلان از صندوق مهر رضا (ع) 470 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند.

وی پیش بینی کرد: حداقل برای شش هزار نفر با استفاده از این تسهیلات اشتغالزایی شود.