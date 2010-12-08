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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۹:۰۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

فقط 42 هزار مدرسه از 120 هزار مدرسه کشور کتابخانه دارند

فقط 42 هزار مدرسه از 120 هزار مدرسه کشور کتابخانه دارند

مدیرکل فعالیتهای قرآنی، فرهنگی و اردوهای دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش گفت: فقط 42 هزار مدرسه از مجموع بیش از 120 هزار مدرسه کشور کتابخانه دارند.

محمد تقی فخریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: 120 هزار کلاس درس در مقطع ابتدایی تا پایان سال 1379 به کتابخانه مجهز شده اند که امسال در صدد هستیم با تجهیز 11 هزار کلاس درس دیگر در پایه اول ابتدایی این آمار را افزایش دهیم.

مدیر کل فعالیتهای قرآنی، فرهنگی و اردوهای دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش افزود: شهرداری تهران در سال جاری معادل 300 هزار تومان به مدارس شهر تهران کتاب هدیه کرد و قرار است در تجهیز کتابخانه مدارس ابتدایی نیز کمک کند.

فخریان با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارشاد توافق نامه ای را برای تجهیز کتابخانه مدارس در هفته کتاب امضا کردند، گفت: طبق این توافقنامه وزارت ارشاد اسلامی موظف شد تا سقف پنج میلیارد تومان کتاب به مدارس هدیه کند.

وی ادامه داد: در همین راستا کارگروه مشترکی در وزارت ارشاد با حضور کارشناسان آموزش و پرورش تشکیل شده تا کتابهای مورد نیاز برای تهیه و واگذاری به کتابخانه مدارس را انتخاب کنند.

مدیر کل فعالیتهای قرآنی، فرهنگی و اردوهای دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش همچنین به بازسازی برخی از کتابخانه ها اشاره کرد و گفت: برخی از کتابهای کتابخانه مدارس کهنه و قدیمی است و باید این کتابها نیز به روز شوند.

کد مطلب 1204397

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