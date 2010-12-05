کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که مذاکرات ایران با گروه 1+5 که در آستانه برگزاری است، آیا مذاکره برای مذاکره خواهد بود یا اینکه می تواند به نتایج مشخصی برسد تصریح کرد: این بستگی به رفتار غرب دارد.

وی اضافه کرد: امیدواریم مذاکرات بتواند ثمربخش باشد و ثمربخشی مذاکرات جاری با 1+5 در این است که این مذاکرات هدفمند، چارچوب دار و با رویکرد مثبت از ناحیه غرب انجام شود.

نماینده شاهرود ادامه داد: ما بر روی حقوق ملت ایران با کسی مذاکره نمی کنیم و کسی نیز حق ندارد روی حقوق ملت ایران مذاکره کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: این مذاکرات می تواند در چارچوب تفاهم صورت بگیرد و در این صورت موفق خواهد بود. اما اگر طرف مقابل بخواهد روی حقوق ملت ایران بحث کند یا دنبال اعمال محدودیت در حقوق ایران باشد مذاکرات نمی تواند موفقیت آمیز باشد.