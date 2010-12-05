ترور شخصیتهای علمی نهایت سرخوردگی و استیصال دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سالار آبنوش در مراسم افتتاح کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان که ظهر یکشنبه با حضور رئیس دانشگاه و اعضای هیئت رئیسه و جمعی از استادان این دانشگاه برگزار شد با گرامیداشت یاد شهید شهریاری و تشریح ابعاد اینگونه توطئه ها اظهار داشت: دشمنان این ملت دریافته اند که ملت ولایتمدار ایران اسلامی در مقابل تعدی به کشور ساکت نمی نشیند و همانگونه که در هشت سال دفاع مقدس با افتخار در برابر بیش از 50 کشور حامی عراق پیروز جنگ شد امروز نیز در برابر توطئه ها سربلند بیرون خواهد آمد.

وی افزود: هدف از هرگونه ترور و اغتشاش ایجاد رعب و وحشت در دل جوانان فرهیخته و حذف مغزهای متفکر هسته ای است اما مخالفان باید بدانند با شهادت هر استادی در این کشور مغزهای مستعد دیگری شکوفا می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه دشمن از فریادها، اشک و خون حسینی هراس دارد، تصریح کرد: در جنگ نرم غربی ها بر این باورند که عاشورا ضامن ایران اسلامی است لذا باید هوشیار باشیم و بدانیم مجالس محرم بهترین روش برای رویارویی با دشمن در جنگ نرم است که بدون هیچ هزینه ای برگزار می شود و زنده نگه داشتن این واقعه برعهده اساتید بسیجی است.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری از 20 سال قبل بر هوشیاری در برابر شبیخون فرهنگی تاکید دارند و در جریان فتنه سال گذشته نیز از استادان به عنوان فرماندهان جنگ نرم و دانشجویان به عنوان افسران این میدان و کارزار یاد کردند که در این میان اساتید دانشگاهها مسئولیت مهم و سنگینی برعهده دارند و باید این جریان را بدرستی هدایت کنند.

این مسئول در پایان به دلاوری های شهدای انقلاب در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: دشمنان زخم خورده از نظام اسلامی بدنبال بی هویت کردن ارزشهای دینی است و در این شرایط همه باید در صیانت از این ارزشها با تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب به عنوان پرچمدار انقلاب گام برداریم .

در پایان مراسم دفتر اساتید دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان افتتاح شد و عبداللهی رئیس دانشگاه به عنوان مسئول بسیج اساتید این دانشگاه معرفی شد.