به گزارش خبرنگار مهر در قم، مصطفی امینی قبل از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی خانواده که با هدف تجلیل از خانواده‌های موفق قمی در سالن سینما تربیت قم برگزار شد، اقدام پژوهشی یا روش پژوهش در عمل را یکی از روش‌های تحقیقی و موثر در انجام موفقیت‌آمیز کارها عنوان کرد و گفت: پژوهش در عمل نوعی از تحقیق است که توسط خود افراد درگیر در یک مسئله و برای حل یا کاهش آن انجام می‌گیرد که عمل، محور اساسی در این نوع تحقیق است.



وی با بیان اینکه در پژوهش در عمل، شخص یا افراد، عمل خود را در حین کار و فعالیت مورد پژوهش قرار می‌دهند، تصریح کرد: در این نوع از پژوهش، پژوهش‌گران تلاش می‌کنند وضعیت نامطلوب یا نا معین موجود را به وضعیت مطلوب یا معین تغییر دهند، پس ایجاد تغییر در وضعیت موجود هدف عمده در این نوع پژوهش است.



معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان قم در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: پژوهش‌های انجام شده نشان داده است که خانواده‌های کارا، بهینه و مستحکم دارای ویژگی‌های مشترکی مانند تعهد، احترام، ارتباط، و صرف وقت برای با هم بودن و توانایی حل مسئله‌اند و بر مبنای نظریات صاحب نظران و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت، اولیا و مربیان از راه ایجاد توانایی پژوهش و حل مسئله در اعضای خانواده می‌توانند آنان را برای مقابله با آسیب‌های خانواده و رویارویی مناسب با آن آماده کرد.



وی با اشاره به این که از بین روش‌های پژوهش، اقدام پژوهی یا پژوهش در عمل مفیدترین و مناسب‌ترین روش برای فراهم سازی زمینه کاربرد پژوهش در زندگی واقعی خانواده‌ها تلقی می‌شود، اظهار داشت: خانواده پژوهنده خانواده‌ای است که با استفاده از روش‌های پژوهش در عمل، مسائل و مشکلاتی را که مانع از تحقق اهداف تربیتی می‌شود، شناسایی می‌کنند و با یک روش منظم برای آنها چاره می‌یابند و به این ترتیب به طور مدوام در جهت تسهیل فرآیند تربیتی و رفع موانع گام بر می‌دارند.



امینی با تأکید بر این که استفاده از شیوه پژوهش در حل مسئله باعث خودانگیزی، خودیادگیری و خود راهبری افراد و خانواده می‌شود و می‌تواند در موفقیت تحصیلی فرزندان، کاهش و حل مشکلات زندگی خانوادگی و همچنین کارامدی نظام آموزش و پرورش موثر باشد، بیان داشت: تمامی پدران و مادرانی که با استفاده از روش پژوهش در عمل در جهت بهبود روش‌های تربیتی فرزندان خود اقدامی کرده و موفقیت هایی در این مورد کسب کرده‌اند می‌توانند در این طرح شرکت و آثار پژوهشی خود را ارئه دهند تا سایر خانواده ها نیز از آنها استفاده نمایند.