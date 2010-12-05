به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "خداحافظی نکن" به بررسی معضلات و مشکلات زنان در جامعه میپردازد. این نمایش روایتگر زندگی دو خواهر از دو نسل مختلف است که با هم زندگی میکنند و دارای تضاد فکری هستند. "خداحافظی نکن" که اوایل آبانماه مورد بازبینی قرار گرفت قرار است در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برود. البته زمان اجرای نمایش هنوز قطعی نشده است.
در این نمایش لادن طباطبایی، مونا فرجاد و حسام منظور به ایفای نقش میپردازند. نوواریز ناظاریان طراح صحنه و امیر نهاوندی دستیار کارگردان نمایش "خداحافظی نکن" هستند. این نمایش جدیدترین کار گروه تئاتر "میزانسن" است.
مسعود طیبی قصد دارد نمایش "خداحافظی نکن" نوشته فارس باقری را در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببرد.
