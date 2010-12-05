دستگیری 388 نفر با اجرای طرح مبارزه با مظاهر علنی فساد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ خیبر تیبا ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه افراد دستگیر شده در راستای اجرای این طرح تحویل مقامات قضائی شدند، افزود: همچنین با اجرای طرح امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، 452 مورد عملیات مبارزه با مظاهر علنی فساد در سطح استان اجرا شد.

وی از پلمپ هزار و 123 واحد صنفی متخلف در آذربایجان غربی با اجرای این طرح در سطح استان طی این مدت خبر داد و بیان داشت: در این راستا 111 هزار و 90 عدد قرص تحریک کننده و مخدر و 739 دستگاه گیرنده ماهواره ای و 20 هزار و 154 قطعه عکس مبتذل از صنوف متخلف کشف و ضبط شده است.

39 هزار واحد صنفی آذربایجان غربی تذکر آئین نامه ای دریافت کردند

رئیس پلیس امنیت اجتماعی آذربایجان غربی با اشاره به کشف و ضبط چهار هزار و 113 بطری مشروبات الکلی، 129 دستگاه کیس کامپیوتر، 65 هزار و 576 حلقه سی دی غیر مجاز از صنوف متخلف، اظهار داشت: همچنین با اجرای طرح امنیت اجتماعی 39 هزار و 254 واحد صنفی در سطح استان تذکرات آئین نامه ای دریافت کرده اند.

تیبا تعداد واحد های صنغی آذربایجان غربی را بالغ بر 103 هزار واحد اعلام کرد و با اشاره به اینکه از این تعداد 78 درصد دارای پروانه فعالیت هستند، خاطر نشان کرد: همچنین طی هشت ماهه امسال 63 هزار و 772 جلد گذرنامه در سطح استان صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 29 درصد افزایش دارد.

دستگیری قاتل فراری بعد از 28 سال

رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از دستگیری قاتل فراری که در سال 62 همسر خود را به قتل رسانده بود در مهاباد خبر داد و گفت: این قاتل فراری به دلیل اختلاف خانوادگی مرتکب قتل و از محل متواری شده بود که برابر تحقیقات صورت گرفته در آن زمان محرز شد که از کشور خارج و به اشرار مسلح پیوسته و در نهایت در درگیری های مسلحانه با نیروی دولتی معدوم شده است.

وی اضافه کرد: این موضوع تا حدی اولیا دئم مقتوله و مامورین را از تلاش جدید در خصوص پیگیری و دستگیر قاتل باز داشته و موجب شد اقدامات قضایی و انتظامی پرونده تقریبا به صورت راکد باقی بماند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی بیان داشت: ماموران پلیس آگاهی به بانک های اطلاعاتی موجود در سایت نیروی انتظامی و تعداد دیگر از ادارات برون سازمانی که می توانستند آنها را در بدست آوردن اطلاعات لازم کمک کنند رفته و موفق به کسب اطلاعات آدرس جدید محل سکونت قاتل در شهرستان مهاباد می شوند.

سرهنگ جدید اظهار داشت: پس از بدست آوردن اطلاعات کافی تعدادی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان به محل سکونت قاتل مراجعه و پس از مراقبت های ویژه که به شکل کاملا غیر محسوس انجام گرفت، موفق شدند قاتل را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کنند که قاتل پس از دستگیری به ارتکاب قتل همسر خود اعتراف و جهت صدور حکم قانونی تحویل مراجع قضایی شد.