نقره کوبی کرمانشاه منتخب جشن بازگشایی ارگ آزادی تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپهر بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ویژه برنامه افتتاحیه جشن بازگشایی مجموعه فرهنگی ارگ آزادی تهران هنرمندان صنایع دستی استان کرمانشاه در رشته های گلیم بافی، گیوه بافی، منبت، معرق و نقره کوبی در کنار سایر هنرمندان استانهای کشور حضوری فعال داشتند.

سپهر افزود: این نمایشگاه با 18 غرفه فعال صنایع دستی سراسر کشور برگزار شد که غرفه صنایع دستی کرمانشاه بعنوان یکی از غرفه های منتخب در این ویژه برنامه شناخته شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

وی تصریح کرد: هنرمندان زیادی از استانهای کشور در این ویژه برنامه یک هفته ای در مجموعه ارگ آزادی تهران حضور فعال داشتند و از کرمانشاه محمد علی برنجیان از هنرمندان این معاونت در رشه های مختلف هنری از جمله گلیم، گیوه، نقره کوب، چرم منبت، معرق در این نمایشگاه شرکت کرد که خوشبختانه بعنوان غرفه منتخب برگزیده شد و از این هنرمند استان تقدیر به عمل آمد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیر خوشبختانه با شناختی که به هنرمندان داده شده و تشریح و توجیه آنها و نظر به اصالت آثار هنری استان توانسته اند در اکثر نمایشگاه ها حضور فعال و تاثیرگذاری برجای گذارند که امید است تداوم داشته باشد.