برگزاری نشست هدفمندی یارانه آب با حضور رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا عطارزاده در یکصد و پنجمین نشست شورای آب وزارت نیرو گفت: نخستین نشست واقعی شدن قیمت آب در کارگروه اصلی هدفمندی یارانه ها با حضور رئیس جمهوری برگزار شد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: در این نشست واقعی شدن قیمت آب شرب و مباحث پیرامون آن به بحث گذاشته شد، ضمن اینکه قرار است در نشست آینده این کارگروه قیمت آب کشاورزی نیز به بحث گذاشته شود.

وی سپس با اشاره به بودجه سال آینده بخش آب، اظهار داشت: کارشناسان بخشهای مختلف آب و فاضلاب کشور باید هرچه سریعتر نسبت به تدوین سیاستها، برنامه ها و اعتبار لازم اقدام کنند.

عطارزاده با اشاره به تعیین مهلت دو هفته ای برای آماده شدن برنامه وزارت نیرو در راستای تدوین بودجه سال 90 کشور، تصریح کرد: به منظور تدوین بودجه سال 90 در حوزه آب می بایست تمامی امکانات و تجهیزات موجود در نظر گرفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود توسعه طرحهای آبیاری و زهکشی کشور را با اهمیت برشمرد و افزود: صرفه جویی و افزایش بهره وری از شبکه های آبیاری و زهکشی باید بیشتر مورد نظر کارشناسان و مدیران وزارت نیرو قرار گیرد.

عطارزاده اضافه کرد: باید سرعت در توسعه برنامه های آبیاری و زهکشی افزایش یافته و اصل 44 قانون اساسی نیز در این حوزه دیده شود.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو یکی از مباحث اساسی در شورای آب کشور را صندوق توسعه ملی ذکر کرد و بیان داشت: این صندوق به منظور ارایه تسهیلات به طرح های مهم کشور دیده شده است و می توان از ظرفیت های آن در توسعه شبکه های آبیاری استفاده کرد.

عطارزاده گفت: بحث تضمین خرید و نیز سرمایه گذاری برای آن از ابزارهای مناسب در اجرای شبکه های آبیاری مدرن است.