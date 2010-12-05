به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز طارمیان با بیان اینکه از تمام مراجعان بخش روانپزشکی قانونی در سال گذشته،‌ 27 هزار و 970 نفر مرد و 15 هزار و 640 نفر زن بوده اند گفت: در سال گذشته 43 هزار و 610 نفر برای انجام معاینات روان‌پزشکی به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که این رقم نسبت به سال قبل از آن 6.9 درصد کاهش یافته است.



وی افزود: بیشترین مراجعات بخش روانپزشکی در این مدت به ترتیب مربوط به استانهای تهران با 11 هزار و 152 مراجعه و اصفهان با پنج هزار و 83 مراجعه و کمترین آن به ترتیب مربوط به استانهای بوشهر با 86 و کهگیلویه و بویراحمد با عدد 228 مراجعه بوده‌است.

دکتر طارمیان با اشاره به رشد مراجعات روانپزشکی در برخی استانها گفت: مراجعات بخش روانپزشکی قانونی در برخی استانها در سال گذشته افزایش داشته که استانهای قزوین با رشد 38.4 و گلستان با رشد 27.9 درصدی در صدر استانهای دیگر قرار دارند.

مدیرکل معاینات بالینی سازمان با تاکید بر نقش روانپزشکی قانونی در تشخیص عارضه روانی یا سلامت روانی افراد یادآور شد: خدمات بخش روانپزشکی در زمینه های بررسی سلامت روانی و بیماری روانی ارائه می شود که هریک از این دو، مجموعه ای از معاینات و مراجعات روانپزشکی قانونی را در بر می گیرد.

طارمیان اظهار داشت: در بخش بررسی سلامت روانی، معاینات مربوط به فرزندخواندگی، حضانت، تعیین محل نگهداری (وضعیت روانی افراد بی سرپرست)، استخدامی، قدرت تنظیم سند و اهدای عضو انجام می شود که در هر یک از این موارد باید سلامت روانی فرد بررسی و تایید شود.

وی افزود: معاینات مربوط به جنون و اختلال حواس، انحراف جنسی، اختلال هویت جنسی، عوارض ناشی از ضربه، از کارافتادگی، عقب ماندگی و ... از جمله معایناتی است که در زمینه بررسی و تعیین بیماری روانی افراد در بخش روانپزشکی قانونی انجام می شود.

مدیرکل معاینات بالینی سازمان بررسی رشد روانی و صدور گواهی رشادت، استراحت پزشکی یا بررسی گواهیهای استعلاجی که از جانب کارمندان شاغل قوه قضائیه و دادگستری ارائه می شود و معاینات تحمل کیفر مربوط به معاینه روانی افرادی که محکومیت کیفری دارند را از دیگر خدمات بخش روان‌پزشکی قانونی عنوان کرد.

