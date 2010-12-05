ابوالقاسم نصراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: پایگاه های ارتباط مردمی مستقر در دستگاه ها از امروز آمادگی پذیرش نامه های مردمی و رسیدگی فوری و در کوتاهترین مدت ممکن را دارند.

معاون سیاسی و امنیتی بیان کرد: با توجه به ازدحام جمعیت در دیدارهای عمومی رئیس جمهوری در اراک، مردم برای سهولت و تسریع در رسیدگی و پاسخگویی نامه ها به پایگاه های ارتباط مردمی در دستگاه ها مراجعه کنند.

وی اعلام کرد: هشتاد و یکمین سفر استانی دولت در روزهای پایانی هفته جاری به استان مرکزی انجام می شود و آمادگی کامل برای میزبانی از هیئت دولت در استان وجود دارد.

نصراللهی افزود: استفاده حداکثری از ظرفیتها و مشارکت مردمی برای استقبال از رئیس جمهوری ملاک عمل قرار گرفته و عناوین تبلیغی بیشتر با محوریت ولایتمداری و خدمتگزاری دراستان تهیه شده است.