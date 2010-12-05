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۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۲

آرشیو دیجیتالی دفاع مقدس راه اندازی شد

آرشیو دیجیتالی دفاع مقدس راه اندازی شد

معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران از راه اندازی آرشیو دیجیتالی دفاع مقدس در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خامه یار با بیان اینکه آرشیو دیجیتالی دفاع مقدس در کشور راه اندازی شده است گفت: در این آرشیو تمامی فیلمها و مستندات دفاع مقدس به صورت یکپارچه دیجیتالی شده است.

این مقام مسئول در بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: با راه اندازی این آرشیو، تولیدکنندگان تلویزیونی و سینمایی و نویسندگان می توانند به آسانی از منابع موجود در آن بهره مند شوند.

معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید با یادآوری اینکه هریک از شهدا، جانبازان و آزادگان دارای پرونده ای فرهنگی هستند، گفت: پنج میلیون و 300 هزار سند مربوط به شهدا و ایثارگران تاکنون روی پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ ایثار و شهادت به نشانی www.shahed.isaar.ir قرار گرفته است.

خامه یار به ضبط تاریخ شفاهی انقلاب که در مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران آغاز شده اشاره کرد و افزود: هزار و 300 زندانی سیاسی قبل از انقلاب در کشور وجود دارد که تاکنون ضبط تاریخ شفاهی 300 نفر از آنان در مرحله نخست به پایان رسیده و کتابهای مختلفی در رابطه با خاطرات آنان تدوین ومنتشر می شود.

کد مطلب 1204423

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