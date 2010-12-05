آرشیو دیجیتالی دفاع مقدس راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خامه یار با بیان اینکه آرشیو دیجیتالی دفاع مقدس در کشور راه اندازی شده است گفت: در این آرشیو تمامی فیلمها و مستندات دفاع مقدس به صورت یکپارچه دیجیتالی شده است.

این مقام مسئول در بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: با راه اندازی این آرشیو، تولیدکنندگان تلویزیونی و سینمایی و نویسندگان می توانند به آسانی از منابع موجود در آن بهره مند شوند.

معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید با یادآوری اینکه هریک از شهدا، جانبازان و آزادگان دارای پرونده ای فرهنگی هستند، گفت: پنج میلیون و 300 هزار سند مربوط به شهدا و ایثارگران تاکنون روی پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ ایثار و شهادت به نشانی www.shahed.isaar.ir قرار گرفته است.

خامه یار به ضبط تاریخ شفاهی انقلاب که در مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران آغاز شده اشاره کرد و افزود: هزار و 300 زندانی سیاسی قبل از انقلاب در کشور وجود دارد که تاکنون ضبط تاریخ شفاهی 300 نفر از آنان در مرحله نخست به پایان رسیده و کتابهای مختلفی در رابطه با خاطرات آنان تدوین ومنتشر می شود.