به گزارش خبرگزاری مهر،هیات داوران بخش بازبینی نمایش‌های بخش تجربه های نو ، پس از دیدن آثار راه یافته به این مرحله از جشنواره ، 13 اثر را منوط به ارائه کامل کار و بازبینی مجدد به دبیرخانه جشنواره معرفی نمودند.

نمایش های معرفی شده به شرح زیر هستند: "فرشتگان بر فراز شهر" نوید جهانزاده، غزاله رشیدی، "در بیشه"جواد نمکی،"آنتی آنتیگونه" تینو صالحی،"عجایب المخلوقات" رضا ثروتی، "تریو" احمد کچه چیان، "ترانه ای برای سایه"ساناز بیان، "من ، آنتونن، آرتو" محسن حسینی، "گالیور"اصغر دشتی، "سس خردل"حسن برزگر و رکسانا بهرام، "ابدیتی از اشک های گرم" محمد فرجی، "بیچاره مکبث" پیام عزیزی، "فروش یک روح سرکش"ابراهیم پشت کوهی،" the end war now "یاسر خاسب.

بازبینی نمایش‌ها در 9 و10 دی ماه توسط هیات داوران (شورای عالی انتخاب) به صورت کامل مورد بازبینی قرار می‌گیرند و9 اثر از بین آنها معرفی می گردد. همچنین هیات انتخاب آثار این بخش نمایش "تیکی تاکا " به کارگردانی آتیلا پسیانی را در این بخش مورد ارزیابی قرارنداده و بنابر پیشنهاد، این نمایش در بخش میهمان جشنواره حضور دارد.

بیست‌ونهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در بخش‌های مختلف از 16 بهمن تا 1 اسفند‌ در تهران و همزمان در استان‌های مختلف کشور برگزارمی‌شود.

