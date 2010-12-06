بهداد سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز خرسندی از اینکه یکی از مدال آوران کاروان ایران در بازیهای آسیایی بود، اظهار داشت: از اینکه یکی از شرکت کنندگان در مراسم تقدیر از مدال آوران گوانگجو بودم، خوشحالم نه به خاطر پاداشی که گرفتم، به خاطر حس غرور و رضایت دوباره ای که در این مراسم به من دست داد.

وزنه بردار کشورمان که در رقابتهای قهرمانی جهان نیز صاحب مدال طلا شد، با اشاره به اینکه هفته گذشته در جریان سفر استانی رئیس جمهور نیز از وی تقدیر شده بود، خاطرنشان کرد: بودن در کنار دیگر ورزشکارانی که باعث افتخار و سربلندی کشور شده اند حس خوبی دارد. خوشحالم که من هم یکی از کسانی بودم که در رقم خوردن این افتخار و سربلندی سهم داشتم.

وی ادامه داد: هنوز دو هفته از پایان بازیهای آسیایی نگذشته که مراسم تقدیر از ورزشکاران مدال آور در این بازیها برگزار شده است. این حاکی از توجه بالای مدیران ورزش نسبت به عملکرد ورزشکاران است. این خود انگیزه ای است برای ورزشکاران تا از همین امروز به بعد برای موفقیت های بزرگ تر در میادین بعدی تلاش کنند.

سلیمی یادآور شد: البته نباید به برگزاری چنین مراسمی اکتفا کرد. بهترین تقدیر از ورزشکاران فراهم کردن شرایط بهتر از لحاظ مکان ورزشی و بودجه برای آنهاست. در این صورت بزرگترین قدم ها برای موفقیت های بزرگتر ورزشکاران در رقابتهای مختلف برداشته می شود.

این وزنه بردار کشورمان که در بازیهای آسیایی گوانگجو نیز صاحب مدال طلا شد، با تاکید بر اینکه حضور در المپیک و مدال آوری در این رویداد را دنبال می کند تصریح کرد: همین امروز که در مراسم تقدیر از مدال آوران بازیهای آسیایی گوانگجو شرکت کردم تصویر روزی را دیدم که در مراسم تقدیر از مدال آوران المپیک هستم. من باید در المپیک شرکت کنم و مدال بگیرم.

سلیمی گفت: از همین حالا برای رسیدن به هدفم آغاز به کار می کنم. البته قسمت اول تلاشم مربوط به مسابقات فرانسه است که سال آینده برگزار می شود. باید از این رقابتها سهمیه المپیک بگیرم.