متخصصان علوم انسانی باید از تحولات علوم طبیعی مطلع باشند

دکتر محمد فنایی اشکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه علوم انسانی گسترده هستند و عالمان یک علم انسانی به علوم دیگر نیازمند هستند. شما به کدامیک از علوم انسانی دیگر در رشته خود بیشتر نیاز دارید گفت: از آن جهت که رشته من فلسفه است احساس می‏کنم که بیشتر به روانشناسی نیاز دارم.

استاد فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم درمورد اینکه در جهانی که به میان رشته‎ای معروف است شما چگونه با مسئله تخصص کنار می‏آیید؟ همچنین اظهارداشت: میان رشته‏ای اساساً وقتی امکان‌پذیر است که شخصی در رشته‏ای تخصص داشته باشد و با رشته‏های دیگر آشنا باشد. یعنی بدون تخصص در یک رشته و آشنایی با رشته‏های دیگر اصلاً نمی‎شود از میان رشته‏ای صحبت کرد. بنابراین ما ناچاریم که در یک رشته‏ای تخصص داشته باشیم و در رشته دیگر نه در حد تخصص بلکه در حد آشنایی،آشنا باشیم.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی در مورد اینکه متخصصان علوم انسانی تاچه اندازه باید از تحولات علوم طبیعی مطلع باشند نیز گفت:البته هرچه بیشتر اطلاع داشته باشند بهتر است. ولی به علت گستردگی علوم انسانی فرصت زیادی برای آشنایی گسترده با علوم طبیعی نیست. در نتیجه باید کوشش کرد تا به آن بخش از علوم طبیعی که به علوم انسانی نزدیکترند تاحدودی آشنا بشوند. برای مثال فرض بفرمایید در روانشناسی که یکی از رشته‏های علوم انسانی است متخصصان این رشته باید بعنوان مثال با تحولات که در فیزیولوژی،عصب شناسی، نورولوژی و در این رشته‏های نزدیک در علوم طبیعی است آشنا باشند و دیگر لزومی ندارد که با مکانیک آشنا باشند. اگر لزوم هم داشته باشد عملاً امکانپذیر نیست.