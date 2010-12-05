اولین کتابخانه مشارکتی استان اردبیل در نمین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مدیرکل کتابخانه های استان ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این کتابخانه با انتقاد از اختصاص رقم ناچیز سرانه درآمد خانوارها جهت خرید کتاب، خواستار توجه بیشتر خانواده های این استان برای خرید کتاب به عنوان یک کالای مهم و اساسی در سبد اقتصادی شد.

صادق فرهمند امین با بیان اینکه زیربنای توسعه در تمام جوامع امروزی ارتباط مستقیمی با توسعه فرهنگی آن جامعه دارد، افزود: نباید دید مطالعاتی و کتابخوانی در جامعه ما دید ظاهری و تزئینی باشد.

وی رشد و گسترش فرهنگ کتاب، کتابخوانی و مطالعه مفید را یکی از مهمترین شاخصهای توسعه یافتگی در جامعه عنوان کرد و ابراز داشت: توجه عمیق به کتاب و فرهنگ مطالعه می تواند تحول جدید و بزرگی را در نسل آینده منطقه به وجود آورد.

مدیرکل کتابخانه های استان همچنین از ایجاد و راه اندازی کتابخانه های سیار دراستان طی آینده ای نزدیک خبر داد و اضافه کرد: طرح توسعه و راه اندازی کتابخانه های سیار به منظور تسریع در ارائه خدمات به مناطق محروم و روستاهای استان امسال در دستور کار قرار گرفته است.

وی یکی از دغدغه های مهم دست اندرکاران حوزه فرهنگ بویژه کتاب و کتابخوانی را خدمات رسانی مطلوب به مناطق محروم شهری و روستائی دانست و تصریح کرد: با توجه شرایط جغرافیایی و دوری روستاها از مرکز شهر و کمبود امکانات ارگانهای فرهنگی در شهرستانها، راه اندازی کتابخانه های سیار در این استان ضروری است.

فرهمند امین با اشاره به رویکرد فرهنگی دولت دهم و ایجاد ظرفیتهای متناسب با نیازهای فرهنگی در منطقه متذکر شد: بی شک در آینده شاهد افزایش میزان و سرانه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در این استان خواهیم بود.

وی ابراز امیدواری کرد با تامین اعتبارات لازم در آینده نزدیک کتابخانه های سیار در مناطق روستایی راه اندازی و تجهیز شده و در اختیار شهرستانها قرار گیرد تا خدمت رسانی به روستاها در بخش فرهنگ تسریع شود.

این مسئول همچنین با اشاره به عزم و اراده مسئولان در نهادینه کردن فرهنگ مطالعه و کتاب و کتابخوانی در شهرستانهای استان یادآور شد: در این مسیر باید به حرکت کتابخانه ها در مسیر توسعه و ترویج دین و دینمداری از طریق ارائه کتب مناسب توجه شود.

در ادامه این مراسم مدیر موسسه آموزشی و فرهنگی صادق شهرستان نمین نیز طی سخنانی خاطر نشان کرد: هم اکنون در این موسسه پنج هزار و 500 جلد کتاب با غنای فرهنگی عمیق گردآوری شده است.

حمید پیشگر با تاکید بر ضرورت توسعه و افزایش فیزیکی بویژه از لحاظ تعداد کتاب افزود: این کتابخانه علاوه بر این در زمینه برگزاری کلاسهای آموزشی فوق برنامه از جمله کلاس زبان انگلیسی، قرآن و سایر کلاسهای آموزشی و فرهنگی فعالیت خواهد کرد.