به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بیوک رئیسی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، هدف اصلی از سرشماری حیات وحش را دستیابی به آمار دقیق تعداد گونه، ترکیب جمعیتی، بررسی پتانسیل و ظرفیت قابل شکار و بررسی تغییرات احتمالی در کانونهای جمعیتی و اثر متقابل زیستگاه بر حیات وحش اعلام کرده و افزود: برای اجرای این طرح بالغ بر 150 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی گفت: جهت بررسی جمعیت حیات وحش مناطق تحت مدیریت و ارزیابی اثرات عوامل مختلف طبیعی و مصنوعی بر جمعیت گونه های مختلف جانوری، سرشماری زمستانه حیات وحش استان همه ساله آذر و دی ماه اجراء می گردد.

بیوک رئیسی با اشاره به تشکیل 17 اکیپ سه نفره فنی و متخصص برای انجام این ماموریت گفت: این سرشماری در مناطق حفاظت شده ارسباران، کیامکی، سهند و کاغذ کنان به مدت 14 روز ادامه خواهد داشت.

وی گونه های شاخص مورد شمارش در این طرح را شامل کل و بز، گوسفند وحشی، آهو، خرس و خوک و پستانداران بزرگ جثه عنوان کرده و افزود: روش سرشماری در این طرح پیمایش خطی و مشاهده مستقیم گله های حیات وحش بوده که در هر منطقه بیش از 50 مسیر گدار حیات وحش برای پیمایش و سرشماری انتخاب شده است.