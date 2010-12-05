۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۳

درپی ورود سرزده به این کشور ؛

گیتس با مقامات عمان درباره ایران، عراق و افغانستان گفتگو می کند

وزیر دفاع آمریکا امروز به طور سرزده وارد عمان شد تا با مقامات این کشور درباره موضوعات منطقه ای همچون، ایران، عراق و افغانستان گفتگو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گفته می شود که وی قرار است طی دیدار با "سلطان قابوس" پادشاه عمان در باره ایران، عراق، یمن و افغانستان گفتگو کند.

برخی از تحلیلگران بر این باورند با توجه به اینکه عمان برای آزادی کوهنوردان آمریکایی در ایران تلاش های زیاد داشته، احتمالاً مسئله دو کوهنورد باقی مانده می تواند دیگر موضوع مطرح بین گیتس و سلطان قابوس باشد.

یک مقام دفاعی عمان با اشاره به موضع کشورش برای حل مسالمت آمیز برنامه هسته ای ایران اظهار داشت که برنامه هسته ای جمهوری اسلامی از دیگر موارد مطرح در این دیدار خواهد بود.

