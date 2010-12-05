به گزارش خبرگزاری مهر، شیوه جدید تصویربرداری بیوپزشکی در دانشگاه هاروارد به محققان امکان می دهد تصاویر ویدیویی را در ابعادی که مشاهده آنها تا به حال هرگز امکان پذیر نبوده است، به ثبت رسانده و از ریزساختارهای در مقیاس زیر سلولی تصویربرداری کنند.

این شیوه جدید که بر اساس شیوه ای به نام SRS ابداع شده است می تواند از سلولهای گلبول قرمز در حالی که در میان مویرگها فشرده شده اند تصویربرداری کند. دقت و سرعت این شیوه می تواند آن را به مکملی مناسب برای تصویربرداری MRI تبدیل کند.

تکنیک ریزبینی SRS امکان تصویربرداری زنده از پروتئینها، چربی ها و آب موجود در میان سلولها را بدون نیاز به استفاده از شیوه های برچسب گذاری شیمیایی و یا دیگر شیوه های نامگذاری ساختارهای تحت سلولی به وجود می آورد. به گفته دانشمندان تا به امروز امکان فیلمبرداری مستقیم از چنین مقطع سلولی فراهم نیامده بود.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، محققان هاروارد تا کنون از ریزبینی SRS برای مطالعه حرکت داروها در میان پوست استفاده کرده اند و به زودی امکان استفاده از این شیوه در جراحی هایی که برای از بین بردن تومورها انجام می گیرند، استفاده خواهد شد. این شیوه در خلق تصاویر سه بعدی از نسوج نیز کاربرد خواهد داشت.