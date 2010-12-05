۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۵

احمد خاتمی:

هیئتهای عزاداری بیشترین نقش را در اهتزاز پرچم عاشورا دارند

قزوین - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: هیئتهای عزاداری در طول تاریخ بیشترین نقش را در برافراشته ماندن پرچم نهضت عاشورا بر عهده داشتند و امروز نیز در زنده نگهداشتن این نهضت پیشگامند.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام سید احمد خاتمی ظهر یکشنبه در همایش بزرگ عاشورائیان ولایت مدار که با حضور هیئت های مذهبی، مداحان اهل بیت(ع) و شوراهای مذهبی استان در سالن اجتماعات مرکزی دانشگاه بین المللی حضرت امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد، اظهار داشت: مجالس امام حسین (ع) بدلیل ذکر خدا و مومنین بوستان بهشت است که هیئتهای عزاداری در برگزاری آن نقش مهمی دارند.

خاتمی با اشاره به نقش عزاداری‌ها در پیروزی انقلاب تصریح کرد: بستر و خواستگاه انقلاب عزاداری‌های محرم است و در نهضت 15 خرداد سال 1342 عزاداران حسینی در حمایت از امام خمینی(ره) به خیابان‌ها آمدند و نهضت را زنده کردند و طاغوت را برچیدند و موجب سربلندی اسلام شدند.
 
خاتمی اضافه کرد: مردم به ویژه جوانان، روسای هیئت ها و مجالس عزاداری و خطبا و مداحان سه رکن حقیقی هیئتهای عزاداری هستند و خدمت به عزاداران حسینی عبادت بزرگی است که اجر فراوانی دارد.
 
امام جمعه موقت تهران خطاب به روسای هیئتهای عزاداری گفت: شما امانت‌ دار هستید و نفیس ‌ترین امانت‌ها یعنی جوانان در دست شماست که باید برای حضور جوانان در هیئت‌های مذهبی برنامه ریزی شود و در این مراسم علاوه بر عزاداری و سینه ‌زنی مسائل لازم شرعی، روزه و نماز، روابط محرم و نامحرم، پوشش مشروع برای خانم‌ها و آقایان و اخلاق و فرهنگ اسلامی توسط علمای برجسته آموزش داده شود.
 
وی اظهار داشت: ده‌ها سایت اینترنتی برای ضربه زدن به اعتقادات جوانان ما راه اندازی شده که باید با آنها مقابله کنیم و نگذاریم ایمان و اعتقادات مردم آسیب ببیند.
 
خاتمی اضافه کرد: حیف است عزاداری معنوی محرم با کالای سخیف دنیا عوض شود، رقابتهای شرک‌ آلود باید کنار گذاشته شود و آنچه در صحنه باید بماند ذکر یا حسین و نهضت عاشورا باشد.
 
وی تاکید کرد: در عصر حاضر هم جبهه یزید که ولایت ستیزی است در مقابل جبهه امام حسین (ع) دین، ایثار در راه خدا و ولایت‌ مداری قرار دارد و تنها بصیرت مانع تحقق اهداف شوم آنها شده است.
 
هیئتها و مساجد نباید کانون احزاب و محراب و منبر نیز نباید تریبون حزبی شود
 
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: هیئتها و مساجد نباید کانون احزاب و محراب و منبر نیز نباید تریبون حزبی شود، تبیین رهنمودهای رهبری تبیین حرفهای حزبی و گروهی نیست، رهبری حجت شرعی ما هستند و خطبای مجالس امام حسین در کنار عزاداری باید مسائل سیاسی، شرعی، آیه، روایت و اخلاق و روضه‌خوانی را هم ترویج کنند تا جوانانی که در این مجالس حضور می‌یابند از هر جهت سیراب شوند.
 
امام جمعه موقت تهران یادآور شد: خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد ارتقای قابل توجهی در محتوا و سبک روضه خوانی و مداحی در بین مداحان هستیم.
 
در ادامه این مراسم مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: بالغ بر هزار و 200 هیئت مذهبی عزاداری امام حسین(ع) در استان به ثبت رسیده است و به آنها مجوز فعالیت داده شده که اولویت شاخص انتخاب آنها داشتن روحانی خوشفکر و حضور جوانان ولایتی در این هیئت هاست.
 
حجت الاسلام حاجی عزیزخانی اظهار داشت: همانطور که در تهران هیئتهای مذهبی با حضور خود جلوی فتنه را گرفتند در قزوین هم این هیئتها با حضور در صحنه ریشه فتنه را سوزاندند.
 
وی افزود: مسئولان باید به این هیئتها توجه کنند چون به دنبال سیاست نیستند اما در مواقع لازم نقش آفرینی می کنند و دوست دارند که حضور موثری در وقایع مهم داشته باشند.
 
عزیزخانی گفت: هیئتهای مذهبی بزرگترین جمعیت مردمی را در استان تشکیل می دهند و در طول سال فعالیتهای قرآنی و مذهبی قابل توجهی دارند.
 
وی اضافه کرد: شما پیام آور دینی هستید و باید بستر را برای حضور بیشتر جوانان مهیا کنید تا همه گروهها بتوانند در این مراکز دینی حضور یافته و باورهای مذهبی خود را تقویت کنند.
 
وی در پایان سخنان خود افزود: با مشارکت و همکاری خوب و گسترده مردم و روسای هیئت های مذهبی در سال گذشته از امور غیراسلامی مانند قمه زنی و خروج شمایل در دسته ها جلوگیری شد و امسال نیز با هرگونه بدعت و خرافه در عزاداری ها مقابله خواهد شد.
کد مطلب 1204442

