4 روز سرگردانی زائران کرمانی در فرودگاههای عربستان و بازگشت بدون بار!

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، هر چند تاخیر در پروازهای حجاج در سال جاری به امری عادی تبدیل شد اما چهار روز تاخیر آخرین کاروان حجاج کرمانی به نوعی رکوردی جدید برای کاروانهای حجاج در سال جاری محسوب می شود.

این درحالی است که به دلیل عدم همکاری مسئولان عربستانی پروازی که قرار بود ساعت چهار صبح سه شنبه هفته گذشته از فرودگاه مدینه حرکت کند در نهایت به روز جمعه موکول شد و در نهایت حجاج کرمانی مجبور شدند از فرودگاه جده به سمت فرودگاه کرمان حرکت کنند.

اسکان حجاج کرمانی در چادر موقت

عدم هماهنگی در جده به حدی بود که حجاج کرمانی مجبور شدند ساعاتی را در چادرهای اسکان موقت این شهر سپری کنند.

هر چند که اکثر پروازهای حجاج به فرودگاه کرمان با تاخیر چند ساعته مواجه بود و تاخیر 10 تا 70 ساعته به امری عادی مبدل شده بود اما حکایت آخرین کاروان کرمان شنیدنی است.

برای تغذیه و امکانات پزشکی با مشکل مواجه بودیم

یکی از حجاج در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: ساعت حرکت این کاروان صبح روز سه شنبه به وقت ایران بود و به همین منظور صبح این روز به سمت فرودگاه مدینه حرکت کردیم اما پس از ساعتها سرگردانی در فرودگاه متوجه شدیم که نمی توانیم از این فرودگاه به سمت کرمان حرکت کنیم.

وی گفت: این در حالی بود که هتل محل اقامت را نیز تحویل داده بودیم و نمی توانستیم دوباره به هتل باز گردیم به همین دلیل با مشکل اسکان، تغذیه و حتی نبود امکانات پزشکی با توجه به کهنسالی حجاج مواجه شدیم.

این زائر کرمانی ادامه داد: بسیاری از افرادی که در سال جاری در کاروان حضور داشتند افراد کهن سال بودند زیرا سال گذشته این افراد به حج اعزام نشده بودند و تعداد آنها در سال جاری افزایش یافته بود و همین مسئله برمشکلات ما افزوده بود.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت وقتی مسئولان کاروان دیدند نمی توانند از فرودگاه مدینه به سمت ایران حرکت کنند قرار شد از راه زمینی به فرودگاه جده حرکت کنیم.

عدم هماهنگی مهمترین عامل سرگردانی حجاج کرمانی

این زائر افزود: خستگی بسیار زیادی به دلیل این جابجایی ها به زائران وارد شد اما در نهایت پس از رسیدن به فرودگاه جده هم با همان مشکلات فرودگاه مدینه مواجه شدیم.

وی تصریح کرد: عدم برنامه ریزی و مسئولیت پذیری از مهمترین عوامل بروز این مشکل بود.

وی گفت: جالب اینکه مدتی را برای اسکان در یکی کمپهای چادری عربستان ساکن شدیم و مسئولان عربستانی حاضر به همکاری برای حل مشکل نبودند.

ااین زائر ادامه داد: درنهایت پس از پیگیری مسئولان کاروان در یک هتل اسکان پیدا کردیم و پس از گذشت چهار روز توانستیم به کرمان بازگردیم.

ساعتهای در فرودگاههای عربستان بلا تکلیف بودیم

یک زائر دیگر به خبرنگار مهر در کرمان گفت: هرچند که این سفر برای همه زائران دارای بار معنوی بسیار مطلوب معنوی بود اما در نهایت با مشکلات فراوانی مواجه شدیم به گونه ای که در برخی ساعات برای تغذیه و استراحت هم با مشکل مواجه بودیم.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت بلاتکلیف بودیم و هر کس ساعتی را برای برگشت اعلام می کرد این در حالی بود که بار خود را به فرودگاه تحویل داده بودیم و حتی امکان تعویض لباس هم برای زائران مهیا نبود.

این حاجی کرمانی در ادامه گفت: شب قبل از پرواز نیز در بخشی از فرودگاه عربستان که بیشتر شبیه سوله بود و تقریبا بدترین جای فرودگاه بود اسکان داده شدیم.

وی ادامه داد: نکته جالب اینکه بسیاری از حجاج نیر کهنسال بودند و توان این همه فشار را نداشتند.

بارهای حجاج تحویل داده نشد

این زائر عنوان کرد: پس از گذشت این همه انتظار حتی بارهای حجاج را تحویل نداند و باید برای تحویل بارها طی روزهای آینده مراجعه کنیم.

وی افزود: وقتی برای اعزام حجاج به فرودگاه کرمان، دولت عربستان توانایی ندارد مشخص نیست زائران چه زمانی می توانتد بارها را تحویل بگیرند.

کسی پاسخگوی خانواده های حجاج نبود

یکی از استقبال کنندگان حجاج نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: پرواز با چهار روز تاخیر بسیار قابل تامل است و اینکه هماهنگی لازم بین مسئولان با دولت سعودی چگونه صورت گرفته است جای سوال دارد.

مسعود حقانی ادامه داد: طی این مدت کسی هم پاسخگو نبود با اینکه بارها به سازمان حج و زیارت مراجعه می کردیم هر روز تاریخ جدیدی اعلام می شد.

وی ادامه داد: نکته قابل تامل این است که از شماره های اعلام شده سازمان حج و زیارت کرمان نیز یک شماره قطع است و شماره های دیگر همیشه اشغال است و کسی پاسخگو نیست.

این استقبال کننده خاطرنشان کرد: بار حجاج هم تحویل داده نشده و می گویند طی چند روز آینده انجام می شود که با توجه به تاخیرهای مکرر باید در این خصوص منتظر بمانیم.

بارهای حجاج طی روزهای آینده تحویل داده می شود

مدیر سازمان حج و زیارت استان کرمان نیز با اشاره به تاخیر پرواز حجاج کرمانی گفت: این تاخیرها به صورت متغییر در پروازهای مختلف نیز روی داده و برخی پروازها هم تاخیر نداشته است.

روح الله پور شعبان افزود: علت این تاخیرها هم در اکثر موارد عدم همکاری مسئولان سعودی بود اما درنهایت آخرین کاروان حجاج کرمان نیز دیروز وارد فرودگاه کرمان شد.

وی ادامه داد: همه حجاج سالم هستند و مشکل خاصی برای کسی رخ نداده است.

در سال جاری سه هزار و 800 زائر کرامی در مراسم حج تمتع شرکت کردند که اکثر کاروانهای حجاج کرمانی در زمان بازگشت با تاخیر چند ساعته مواجه شدند.