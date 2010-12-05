به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون چهار جلد از این مجموعه به همت کارگاه قصه و رمان حوزه هنری و توسط انتشارات سوره مهر روانه بازار نشر شده و جلد پنج و شش آن نیز مراحل چاپ را میگذراند.
داستان "جاده جنگ" از روز سوم شهریور 1320 و ماجرای هجوم روسها به کشور از شمال شرقی خراسان به ایران و اشغال کشور توسط متفقین آغاز میشود و با پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به اتمام میرسد.
این مجموعه، واقعه 15 خرداد 1342، فعالیت مبارزاتی گروههای اسلامی، تظاهرات مردمی، پیروزی انقلاب اسلامی، خرابکاریای گروهکهای ضد انقلاب در کردستان و جنگ 8 ساله عراق علیه ایران را به تصویر میکشد.
"جاده جنگ" قرار بود در قالب 7 جلد تدوین و منتشر شود اما به دلیل حجیم شدن هر کتاب، به 14 جلد افزایش یافت.
شخصیت اول این مجموعه یک سرباز وظیفه ژاندارمری با نام سیدرضا شریفی است که وقایع دهه 30 از زبان او بیان میشود. سید رضا 35 سال از کشور خارج میشود و به این بهانه، در قسمتی از رمان حضور ندارد و دوباره در روزهای آغاز جنگ تحمیلی، به خرمشهر میرود و مجدداً به داستان بازمیگردد.
انوری برای نگارش این رمان،از اسناد موجود در آرشیو آستان قدس رضوی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و گفتگو با سید رضا شریفی الهام گرفتهاست.
جلد هفتم از این مجموعه نیز به تازگی به پایان رسیده و برای کارشناسی به مرکز آفرینشهای ادبی تحویل داده شده است.
