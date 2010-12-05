2300طرح اشتغالزا برای مدد جویان کمیته امداد سیستان اجرا شد

محسن مسعودیان راد در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: بیشتر این طرح ها در رشته های کشاورزی، دامداری، قالی بافی، خدمات صنفی، صنعتی، خیاطی و صنایع دستی است که به نسبت توزیع شهرستانی جمعیت مددجویان در تمام شهرستان های سیستان و بلوچستان راه اندازی شده است.

وی گفت: اجرای این طرح ها برای بیش از دو هزار و 300 مددجوی زیر پوشش این نهاد به صورت مستقیم و برای شش هزار نفر غیر مستقیم ایجاد اشتغال کرده است.

مسعودیان راد افزود: از آغاز اجرای طرحهای اشتغالزایی در استان تاکنون 22 هزار طرح توسط 22 هزار خانوار با دریافت تسهیلات به اجرا در آمده و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی بیان داشت: این خانواده ها با اجرای طرح های یادشده در بخش های دامداری، کشاورزی و خدماتی، از نظر مالی خودکفا شده اند و کمیته امداد امام خمینی(ره) سیستان و بلوچستان بر عملکرد آنان نظارت کامل دارد.

این مسئول سهمیه اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) از 36 هزار فرصت شغلی که باید تا پایان سال در سیستان و بلوچستان ایجاد شود را سه هزار و 38 مورد ذکر کرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان گفت: مجموع افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان سیستان و بلوچستان 290 هزار نفر در قالب 103 هزار خانوار است.