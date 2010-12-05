تعطیلات آلودگی هوا باعث کاهش اهدای خون شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی روز یکشنبه در حاشیه تقدیر از بیماران تالاسمی در پایگاه انتقال خون تهران، از مردم خواست تا در ایام قبل و بعد از تاسوعا و عاشورا نیز خون اهدا کنند.

وی گفت: محدود بودن مدت زمان نگهداری و استفاده از برخی فرآورده‌های خونی مانند پلاکت باعث می‌شود که بخشی از خونهای اهدایی در زمانهای افزایش بیش از حد اهدای خون در مقاطعی مانند تاسوعا و عاشورا از بین برود.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران درباره فعالیتهای این سازمان برای تامین خون بیمارستانها با توجه به تشدید آلودگی هوا، گفت: تشدید آلودگی هوا ممکن است باعث بستری شدن بیماران بیشتری در بیمارستانها شود در نتیجه آنان به خون نیاز پیدا کنند. البته برای ما مهمتر از آلودگی هوا تعطیلات ناشی از آن است.

وی افزود: این تعطیلات غیرقابل پیش‌بینی‌ است و بر اهدای خون افرادی که وقت اهدای خون آنان فرا رسیده است تاثیر می‌گذارد. چرا که این افراد ممکن است به سفر بروند در نتیجه در هفته‌ های اخیر مجبور به استفاده از ذخایر خونی شده‌ایم. این در حالی است که ذخایر خونی برای استفاده به هنگام حوادث غیرمترقبه و شرایط اضطراری نگهداری می‌شوند و باید تا حد امکان میزان آن ثابت باقی بماند در این شرایط از مردم خواهشمندیم که در تعطیلات و روزهای جمعه به اهدای خون بپردازند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران درباره اقدامات انجام شده از سوی سازمان انتقال خون ایران برای افزایش کیفیت فرآورده‌های خونی اظهار کرد: برای ارتقای کیفیت پلاکت، دو سه برنامه اجرا کرده‌ایم و قرار است آن‌ها را گسترش دهیم. در حال حاضر پلاکت به روش ماشینی از اهداکنندگان دریافت می‌شود.

وی افزود: افرادی که پلاکت اهدا می‌کنند، وقت بیشتری را باید برای اهدا صرف کنند. این کار آنان بسیار ارزشمند است البته اگر این اهداکنندگان مایل باشند، می‌توانیم علاوه بر پلاکت، خون آنان را نیز دریافت کنیم.

ابوالقاسمی با اشاره به مزایای دریافت پلاکت به روش ماشینی، اظهار کرد: کیفیت پلاکت دریافتی از این روش بسیار بهتر است و این روش را در استانهایی مانند فارس، خراسان رضوی، گیلان و مازندران که به پلاکت زیادی نیاز دارند، گسترش داده‌ایم.

وی با بیان اینکه برای افزایش کیفیت پلاسما و گلبول قرمز نیز اقداماتی انجام داده‌ایم، گفت: سیستم‌ سرمایشی پلاسما را در سراسر کشور تغییر داده‌ایم و زنجیره سرد پلاسما در حال حاضر تقریبا بی‌نقص است. برای افزایش کیفیت گلبول قرمز نیز از روش فیلتراسیون در نقاط مختلف ایران استفاده می‌کنیم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران از تغییر شیوه حمل و نقل خون در شهر تهران خبر داد و اظهار کرد: قصد داریم با واگذاری این کار به بخش غیردولتی، خون موردنیاز بیمارستانها به صورت متمرکز ارسال شود و امیدواریم این برنامه را در سال 90 اجرایی کنیم. در حال حاضر همه بیمارستانهای شهر تهران برای دریافت خون مورد نیاز خود باید به پایگاه انتقال خون تهران مراجعه کنند اما امیدواریم با اجرای این برنامه دریافت خون از این پایگاه یک متولی پیدا کند.

وی تاکید کرد: در صورت موفقیت این روش در تهران آن را به شهرهای بزرگ کشور گسترش می‌دهیم.

ابوالقاسمی در پایان گفت: کیفیت فیلتر در انتقال خون بسیار مهم است و برای درمان بیماران تالاسمی از خون فیلتر شده استفاده می‌شود.