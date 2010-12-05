تعطیلی دوشنبه و سه شنبه تهران ضرورتی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو بعد از ظهر یکشنبه پس از سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در جلسه امروز یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به همکاری، مشارکت و حمایت از برنامه‌های کاهش بی‌سوادی در شهر تهران مطرح شد افزود: البته به دلیل کامل نبودن اطلاعات و ضرورت اخذ توضیحات نماینده آموزش و پرورش تصویب این موضوع به هفته بعد موکول شد.

وی با اشاره به توضیحات نماینده نهضت سوادآموزی در مورد تعداد بیسوادان در شهر تهران افزود: در این جلسه تاکید شد که نهضت سوادآموزی می‌تواند از امکانات شهرداری تهران برای ارائه خدمات خود استفاده کند البته عنوان شد که اطلاعات ارائه شده برای تصویب این طرح کافی نیست و لازم است نماینده آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی آماری از میزان، سن و ملیت بیسوادان در شهر تهران ارائه کنند.

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: در جلسه امروز همچنین بررسی اعتراض فرمانداری تهران به طرح "استقبال از مهر" پاسخ داده شد و شورای شهر تهران با پافشاری بر مصوبه خود تاکید کرد که شهرداری تهران می‌تواند از محل مشخصی برای تامین نیازها و امکانات بهداشتی و رفاهی برخی از مدارس که کمبودهایی دارند، اقدام کند.

به گفته دانشجو، در جلسه امروز که با حضور شهردار تهران برگزار شد، همچنین موضوع نظر هیئت حل اختلاف شوراهای اسلامی کشور در مورد مصوبه توسعه فضاهای زیر سطحی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

دانشجو توضیح داد: شورای شهر و فرمانداری تهران در مورد این مصوبه اختلاف نظری داشتند و فرمانداری تاکید داشت که این مصوبه باید براساس طرح جامع شهر تهران تنظیم می‌شد و در نهایت قرار شد با اصلاح عبارتی "استفاده از فضاهای زیر سطحی شهر تهران در قالب طرح جامع شهر تهران" این اختلاف نظر برطرف شود.

تذکر نایب رئیس شورای شهر در مورد تهویه نامطلوب تونل توحید

سخنگوی شورای شهر تهران با اعلام اینکه در جلسه امروز حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران تذکری را در مورد برخی مسایل فنی تونل "توحید" از جمله شرایط تهویه هوای آن و نیز سرگردانی آبهای سطحی و بعضا برخی نشتی‌ها در این تونل مطرح کرد، افزود: قرار شد این تذکر طبق قانون به صورت کتبی برای شهرداری تهران ارائه شود.

تعطیلی دوشنبه و سه شنبه ضرورتی ندارد

وی در پاسخ به نظر اعضای شورای شهر تهران در مورد وضعیت آلودگی هوا و تعطیلاتی که به این دلیل در شهر تهران رخ داده گفت: اعضای شورای شهر و شهردار تهران در مورد آلودگی هوای شهر تهران نیز اظهاراتی داشتند و تاکید شد که با توجه به اعلام سازمان هواشناسی در مورد کمتر شدن آلودگی هوا و بهبود وضعیت در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه تعطیلی این روزها ضرورتی ندارد.

وی افزود: تصمیم‌گیری در مورد این موضوع به مرجع قانونی آن بستگی دارد و شورا و شهرداری تهران از این تصمیم‌گیری تبعیت می کنند.

خدمات رسانی شهرداری در روزهای تعطیل ادامه دارد

دانشجو ادامه داد: شهردار تهران تاکید داشت که ممکن است ادامه تعطیلات به روند خدمت رسانی خللی وارد کند، به همین دلیل اعلام کرد که تمامی زیرمجموعه‌های خدماتی و اجرایی شهرداری تهران مکلف شدند نسبت به انجام خدمات خود از جمله نظافت، جمع‌آوری زباله و پاسخگویی به مراجعات مردم در صورت هر نوع اعلام تعطیلی ادامه دهند چرا که معتقدیم فعالیتهای خدماتی مردم تعطیل بردار نیست.

سخنگوی شورای شهر تهران با اعلام این که شورای شهر تهران آماده هر نوع مشورت و حضور در جلسات برای بررسی موضوعات مرتبط با آلودگی هوای شهر تهران است افزود: تاکنون نماینده شورا در برخی از جلسات مربوط به آلودگی هوا حضور داشته اما باید توجه داشت که کمیته آلودگی هوای شهر تهران در مورد اعضای حاضر در این جلسه بر حسب موضوع اختیار برای دعوت دارد.

وی با اشاره به اظهارات اخیر مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در مورد اینکه از شورای شهر برای تعطیلات و شرایط آلودگی هوای تهران نظر خواهی نشده تصریح کرد: به نظر می‌رسد منظور ایشان این بوده که باید از مرجع تصمیم‌گیر در این زمینه پاسخگویی را نیز بخواهیم چرا که شورای شهر تهران در این زمینه مسئولیتی نداشته است.

اختلاف نظرها نباید به سطح مطبوعات کشیده شود

دانشجو در پاسخ به سئوالی درباره نتایج تشکیل کمیته‌ دیگری که اخیرا برای بررسی تاخیر در پرداخت اعتبارات متروی تهران تشکیل شده گفت: بنا نبود که این کمیته تنها تشکیل جلسه بدهد، بلکه قرار است هر کدام از اعضا اقدام به رایزنی‌ برای حل برخی مشکلات حمل و نقل عمومی با مراجع قانونی، دولتی و مجلس داشته باشند.

وی با بیان اینکه نباید برخی از مسایل که ارتباط مستقیم با زندگی مردم دارد در مطبوعات پیگیری شود افزود: مطرح شدن برخی از این موارد در مطبوعات نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه گره‌هایی هم به آن اضافه می‌کند و اگر اختلاف نظری وجود دارد نباید به سطح مطبوعات کشیده شود.

این عضو شورای شهر گفت: قطعا دولت نیز به بهبود وضعیت ترافیک تهران علاقمند است و در عین حال نمی‌توان وجود اختلاف در برخی مسایل را بین دولت و شهرداری در نظر نگرفت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا گمان نمی کنید کمیته های زیادی برای بررسی این موضوع تشکیل شده که تاکنون نتیجه مورد نظر را نداشته افزود: ماهیت کار شورای شهر تهران همین رایزنی‌هاست و نمی توانم بگویم که تعداد این کمیته‌ها زیاد است.

نامه زندان اوین در مورد تعهدات عمرانی شهرداری بود

سخنگوی شورای شهر تهران همچنین در پاسخ به سئوالی در رابطه با نامه اخیر سازمان زندانها به شهرداری تهران در مورد زندان "اوین" گفت: این نامه در مورد برخی همکاریهای عمرانی شهرداری تهران با زندان اوین بود که در آن برخی موارد مورد اختلاف مطرح شده است.

وی اضافه کرد: شهرداری تهران در جریان اجرای بزرگراه یادگار امام (ره) که بخشهای از آن از زندان اوین عبور می‌کند و این زندان در توافقی دیوارهای خود را عقب کشیده است، تعهداتی را به زندان اوین داده که به بنا بر ادعای مسئولان این زندان تاکنون طبق توافق اجرایی نشده است.

دانشجو تصریح کرد: شورای شهر تهران در نامه اولیه خود توضیحاتی در رابطه با نحوه و استاندارد خدمات به زندانیان و برخی مسایل دیگر از سازمان زندان‌ها خواسته بود که طبق اطلاع من تاکنون گزارشی در این زمینه داده نشده و قرار شد ، جلسه مشترک بعدی این توضیحات ارائه شود.