مواد لبنی و میوه در رأس بازرسی 6 هفته اخیر

داریوش قاسمی در گفتگو با مهر گفت: در شش هفته منتهی به 13 آبان ماه که از اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندی یارانه ها می گذرد، در مجموع 909 هزار و 284 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی انجام شد که مواد لبنی با 85 هزار و 105مورد و میوه به ویژه سیب، پرتقال، موز و نارنگی با 84 هزار و 619 مورد، بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند.



مدیرکل دفتر بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ با 82 هزار و 272 مورد و غلات و حبوبات ازجمله نان، برنج، ماکارونی، عدس، لوبیا، نخود و لپه نیز با 82 هزار و 220 مورد در رتبه های بعدی بیشترین تعداد بازرسی قرار گرفته اند.



وی با بیان اینکه قند و شکر و روغن نباتی با 75 هزار و 169 مورد بازرسی از دیگر گروه های کالایی بود که مورد بازرسی بازرسان سازمانهای بازرگانی سراسر کشور قرار گرفت، تصریح کرد: سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی، با 66 هزار و 569 مورد بازرسی و انواع پودر شوینده با 51 هزار و 539 مورد بازرسی نیز در گروه اقلامی قرار دارند که سهم بالایی در بازرسی های انجام شده داشتند.



به گفته قاسمی، بازرسان سازمان های بازرگانی در مدت این شش هفته، 46 هزار و 504 مورد بازرسی نیز از واحدهای فعال در زمینه مصالح ساختمانی به خصوص شمش، تیرآهن، ورق، میلگرد و سیمان انجام دادند، همچنین به منظور کنترل بازار چای و خرما نیز 40 هزار و 602 مورد بازرسی نیز به این دو قلم کالا اختصاص یافت.



مدیرکل دفتر بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه انواع کاغذ و لاستیک خودرو نیز مورد 34 هزار و 67 مورد بازرسی قرار گرفتند، سهم نهاده های دامی از جمله جو، ذرت، کنجاله ها، کود و سموم از بازرسی های انجام گرفته را 19 هزار و 382 مورد دانست.

وی اظهارداشت: در زمینه خدمات عمومی نیز به طور کلی بازرسان سازمان های بازرگانی 78 هزار و 537 مورد بازرسی انجام داده اند.



به گفته قاسمی، گزارشات مردمی نیز در این مدت رقم قابل توجهی به خود اختصاص داده و تبلیغات و اطلاع رسانی های انجام شده برای دریافت و رسیدگی به گزارشات مردمی موجب شده تا 50 هزار و 411 مورد گزارش و شکوائیه مردمی اخذ و رسیدگی شود.



وی ادامه داد: از مجموع بازرسی های انجام شده و گزارشات مردمی، 75 هزار و 420 پرونده به ارزش 593 میلیارد و 775 میلیون و 751 هزار و 55 ریال تشکیل شد که پس از بررسی نهایی، تعداد 71 هزار و 537 فقره از آنها برای رسیدگی و صدور رای به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.