جلسات شورای عالی کار درباره دستمزد 90 از امروز آغاز شد

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر از آغاز رسمی جلسات مقدماتی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در روز جاری خبر داد و گفت: در این جلسات طبق روال هر ساله، شرکای اجتماعی در مورد مسائل مختلف مربوط به نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران گفتگو می کنند.

عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه روش کار در این بخش به این صورت است که با اصل قرار دادن ماده 41 قانون کار، مباحث مربوط به کارگران و کارفرمایان مطرح می شود، اظهار داشت: در اولین جلسه مقدماتی اطلاعات اولیه ارائه شده توسط نمایندگان کارگران و کارفرمایان بررسی شد.

صالحی ادامه داد: با ادامه برگزاری این نشستها، قرار است نتیجه اطلاعات حاصل شده را در تعیین نهایی دستمزد لحاظ کنیم. در جلسه امروز یکشنبه، شورای عالی کار بحث های روز مربوط به وضعیت صنعت که نمایندگان کارفرمایان ارائه کرده بودند را ارزیابی و تحلیل کرد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین مسائلی درباره آخرین وضعیت جامعه کارگری توسط نمایندگان کارگران مطرح شد که شورای عالی کار آن موارد را نیز به بحث گذاشت.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد جلسات آینده این شورا با اشاره به برگزاری در ماه‌های دی و بهمن و نهایتا در اسفند ماه برای تعیین نهایی حداقل مزد سال آینده، گفت: البته تعداد جلسات و اینکه در ماه‌های آینده دقیقا چند جلسه دیگر برگزار خواهد شد بستگی به شرایط روز و روند جلسات دارد.

در همین حال، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار نیز اخیرا در گفتگویی با مهر تاکید کرده است: قطعا موضوع هدفمندی یارانه‌ها را در تعیین حداقل دستمزد لحاظ می‌کنیم.