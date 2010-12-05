سومین "آیین سپاس" دانشجویی در دانشگاه تربیت معلم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سرپرست دانشگاه تربیت معلم عصر یکشنبه در سومین مراسم "آیین سپاس" دانشجویی شهادت استاد بسیجی دکتر مجید شهریاری را تبریک و تسلیت گفت.

مرضیه حجازی زاده افزود: تبریک برای استاد شهریاری که به فیض شهادت رسیدند و تسلیت بدان خاطر که سنگر دانشگاه استادی گرانقدر را از دست داده است.

وی در خصوص رسالت اصلی دانشگاه اسلامی در رسیدن به کمالات والای انسانی نیز گفت: دانشجوی مسلمان با کمالات والا باید کوشش کند که به بالندگی علمی، آموزشی و پژوهشی برسد .

این مسئول خاطرنشان کرد: دفتر انقلاب شاهد دلاوریها و فجر آفرینیهای دانش پژوهان انقلاب است درود بر روان پاکشان و راهشان پر رهرو باد ایشان انقلاب اسلامی ایران را سر آغاز تحولی نو در عرصه دانش و دانش اندوزی دانست و روز دانشجو را عینیت بخشیدن به آرمان های بلند انقلاب و روز ارج نهادن به دانشجو و نمایش قدرت علمی آنان عنوان کرد.

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حماسه آفرینان روز 16 آذر گفت: دانشجویان شهید در 16 آذر حماسه ای آفریدند که سبب شد تا امروز یاد و راه آنان زنده نگه داشته شود و روز میثاق دوباره دانشجویان شود.

سپس حجت الاسلام ابوالحسن براتی دانشجو را انسانی فهیم، فرهیخته و عاقل توصیف نمود که با رعایت ادب، اخلاق، منطق و عقل مورد توجه است.

در ادامه مراسم قائم مقام رئیس و معاون فرهنگی دانشگاه گفت: روز 16 آذر روز سمبلیک، مقدس، ارزشمند و خاطره ای از جنبش دانشجویی است که در کشور ما می درخشد 16 آذر اتفاقی بعد از کودتای 28 مرداد است که در شرایط سخت خفقان اتفاق افتاد و دانشجویان قدرت استبداد را در هم شکستند.

دکتر حسین شفیعی حرکت بزرگ دانشجویی را استبدادی که به رهبری امام راحل توسط دانشجویان شکسته شد نام برد و افزود: مبارزه با شیطان بزرگ و تسخیر لانه جاسوسی در سال 58 که پیر سفر کرده ما آن را " انقلاب دوم " نامید و استقلال ایران ( 8 سال دفاع مقدس و 3 هزار شهید دانشجو) را نتیجه حرکت دانشجویی خواند.

قائم مقام رئیس دانشگاه خاطر نشان ساخت : ما دارای دو قرن تجربه مبارزه با امپریالیسم و استبداد هستیم که در زمان مشروطیت مبارزه با استبداد بود و جنبش نفت که ضد امپریالیسم بود.

شفیعی با محکوم کردن ترور استاد شهریاری گفت: آنان تصور می کنند با شهید کردن اساتید هسته ای کشور، انرژی هسته ای به آخر می رسد و لیکن باید بدانند که خون این عزیزان شهید، انرژی هسته ای کشور را به نتیجه خواهد رساند.

در پایان مراسم از 100 فعال دانشجویی در زمینه های علمی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی با اهدا هدایا مورد تقدیر قرار گرفتند.