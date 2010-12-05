سه هزار داوطلب در جمعیت هلال احمر استان قزوین فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد حیاتی در مراسم روز جهانی داوطلبان که ظهر یکشنبه در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: خدمت به مردم از وظایف مهم ذاتی جمعیت هلال احمر است که با مشارکت جوانان داوطلبی که تفکر انسان دوستانه دارند محقق شده است.

وی افزود: امروزه یکی از شاخصه های بشردوستی میزان فعالیت نهادهای مردمی مانند صلیب سرخ و هلال احمر است که خوشبختانه بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر به صورت د اوطلبانه در این جمعیت فعالیت می کنند و در مواقع لزوم به کمک آسیب دیدگان و نیازمندان در ایران اسلامی و سایر نقاط جهان می شتابند.

حیاتی تصریح کرد: سیاست جدید جمعیت هلال احمر در سال جاری توجه به کیفیت بخشی در کارهاست لذا دیگر بدنبال افزایش نیرو نیستیم بلکه در صددیم به فعالیتها کیفیت بیشتری دهیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین یادآورشد: استراتژی جمعیت بازنگری در نحوه آموزش ها، قوانین، کیفی بخشی امور و تداوم و افزایش آموزش های صحیح است تا توان نیروها ارتقاء یابد.

وی گفت: با اجرای طرح همای رحمت و توزیع بسته های مواد غذایی در ماه رمضان بین نیازمندان که امسال بیش از دو برابر سال قبل شد گام مهمی در مسیر کمک به نیازمندان آبرومند برداشته شد.

حیاتی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از سه هزار نفر در سازمان های داوطلبان، جوانان و امدادگری به صورت فعال با این جمعیت همکاری می کنند و مشارکت افراد غیر فعال نیز به 20 هزار نفر رسیده است.

در این مراسم حجت الاسلام عابدینی امام جمعه موقت قزوین، صابری، معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، امدادگران و داوطلبان هلال احمر استان هم حضور داشتند.