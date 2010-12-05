آموزش و پرورش و حوزه علمیه از انحراف جوانان جلوگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، قاسم سلمانی ظهر یکشنبه در همایش کمیته همکاریهای آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه استان اصفهان افزود: دشمنان به دنبال این هستند که با به انحراف کشیدن جوانان، نظام مقدس جمهوری اسلامی را از پایه سست کنند و بر همین اساس باید با همکاری متقابل آموزش و پرورش و حوزه علمیه، از این دسیسه دشمنان جلوگیری شود.

وی خواستار برنامه‌ریزیهای دقیق برای مقابله با دشمنان شد و اظهار داشت: به یقین در صورتیکه برنامه‌ریزیهای انجام شده صحیح، دقیق و مطابق با اهداف جامعه باشد، دشمنان در پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های خود با شکست مواجه خواهند شد و در تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شکست می‌خورند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: همکاریهای متقابل حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش باید در قالب مجموعه‌ای از برنامه‌ها، سیاستها و اهداف متعالی و مترقی همراه باشد و تمامی افراد و دستگاه‌های مسئول نیز این اهداف را در بستر اجرای طرح‌های پیش بینی شده قرار دهند و به این وسیله به همکاریهای متقابل این دو دستگاه کمک کنند.

وی با بیان اینکه وجود چنین همکاریهایی، تاثیر بسیاری بر چگونگی همکاری دستگاه‌ها دارد، اضافه کرد: تمامی افراد، مسئولان و دستگاه‌های اجرایی کشور باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای داشته باشند و مسائل مرتبط را با جدیت تمام دنبال کنند.

سلمانی همچنین به آمادگی جامعه به منظور استفاده از معارف دینی اشاره کرد و ادامه داد: خوشبختانه جامعه اسلامی ما برای استفاده از دین و معارف دینی و همچنین مقابله با آفات فکری آمادگی بسیاری دارد اما باید شرایطی ایجاد کنیم که عطش مردم کشور برای بهره‌گیری از دین و معارف اسلامی در مقابله با دشمنان افزایش یابد.

وی با بیان اینکه این همکاری سبب پیوند آموزش و پرورش با حوزه‌های علمیه شده است، تاکید کرد: برای همکاری میان آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه برنامه‌ریزیهایی انجام شده و منشوری در این راستا تدوین شده است.

وی با اشاره به منشور همکاریهای آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه، اظهار داشت: این منشور با رعایت اصولی توانمندیهای حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش را در عرصه‌های همکاریها گسترش می‌دهد.

سلمانی با بیان اینکه در دولتهای نهم و دهم این عرصه‌ها گسترش یافته است، تصریح کرد: در این منشور اصولی تعریف شده که آشنایی با این اصول خطوط اصلی و کلی را ترسیم کرده، نگرانیها را برطرف می‌کند و برخی از عرصه‌ها را گسترش می‌دهد.

وی با اشاره به این اصول بیان داشت: این منشور با هفت اصل کلی رعایت، فراگیری، ولایت‌مداری، توان‌سنجی، تمرکز در سیاستگذاری و عدم تمرکز در اجرا، مراقبت، نهادینه‌سازی و اصل توازن تدوین شده است.