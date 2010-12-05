حذف یک ماده برنامه پنجم برای حفظ استقلال قوا

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه عصر روز یکشنبه مجلس بررسی ماده 68 مکرر یک در دستور کار مجلس قرار گرفت و بعد از بحث و بررسی فراوان نمایندگان به مغایرت آن با قانون اساسی و حذف کل ماده رای دادند.

بر اساس این ماده اختیارات وظایف مقامات و مراجع قضایی در قطع خدمات نظیر آب، برق، گاز و مخابرات به گونه ای تنظیم می شد که منجر به تعطیلی بنگاه های تولیدی یا توقف با محدودیت تولید آن نشود و موارد استثنا به تایید بالاترین مقام اجرایی استان می رسید اما احمد توکلی این ماده را مغایر با اصول 156، 34 و 40 قانون اساسی مبنی بر استقلال قوه قضائیه دانست.

وی گفت : مجلس نباید وظایف مراجع قضایی را منوط به اراده استاندار کند بنحوی که مقام اجرایی بتواند حکم قاضی را نقض کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس که در طول بررسی این ماده طی اخطارهایی بارها آن را در میکروفن ماده ای عجیب و غریب عنوان کرده بود در خصوص اخطار توکلی گفت: این ماده اشکال دارد هر طور که اخطار داده می شود بخشی از آن درست می شود اصلش باز مشکل دارد من این اخطار را وارد می دانم.

این اخطار به رای گذاشت شد که 168 نماینده به مغایرت آن با قانون اساسی رای دادند.

لاریجانی در این باره گفت: از خیر این بند بگذرید، به نفع اسلام است، حذفش کنید.

یکی از اعضای هیئت رئیسه پیشنهاد داد ماده به کمیسیون تلفیق برگردد تا اصلاح شود که لاریجانی در این باره گفت: این ماده را قبلا به کمیسیون فرستاده ایم به این روز افتاده است!

بر این اساس ماده 68 مکرر یک از برنامه پنجم حذف شد.