به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مطالعات مکانیابی احداث یادمان شهید باکری در ارومیه بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ای با حضور معاون امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی بررسی و مقرر شد در کوتاهترین زمان پس از بازدید از محل مورد نظر نسبت به انتخاب مشاور و تهیه نقشه های اجرایی طرح و اعلام فراخوان عمومی برای انتخاب طرحی فاخر و برگرفته از فرهنگ ایثار و شهادت اقدام شود.

توجه به تکریم مقام سرداران شهید و شهدای دفاع مقدس استفاده از الگوهای معماری اسلامی و ایرانی، نماد ایثار و شهادت و توجه به المان اصلی و هویت شهری از جمله شاخصهای مورد نظر در احداث این یادمان است.

در سومین دور سفر استانی هیئت دولت به آذربایجان غربی 40 میلیارد ریال برای اجرای طرح جامع یادمان شهید باکری و شهدای دفاع مقدس تخصیص یافته است.

سردار شهید مهدی باکری، فرمانده لشکر کربلا از اهالی استان آذربایجان غربی بود که پس از رشادت های زیاد در جبهه های حق علیه باطل، در عملیات غرورآفرین بدر به درجه رفیع شهادت نایل آمد.