80 درصد مصوبات سفر رئیس جمهور در اراک محقق شد

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در دور اول شهرستان اراک 80 پروژه با اعتبار 102 میلیارد تومان به تصویب رسید که 95 درصد آن محقق شده است و در دوم دوم نیز پروژه با اعتبار 66 میلیون تومان که تاکنون 70 درصد آن محقق شده است.

وی با بیان اینکه همزمان با سفر رئیس جمهور 134 پروژه با اعتبار 282 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: بخشی از این پروژه ها مربوط به دور دوم سفر و بخشی از آن در بخشهای مختلف راه، گازرسانی ، برق ، آب و فضاهای آموزشی به بهره برداری می رسد.

وی از افتتاح فاز اول خط راه آهن مرکز به غرب کشور از اراک به ملایر و سد کمال صالح خبر داد و گفت: سد کمال صالح که از پروژه های سفر مقام معظم رهبری است در این سفر به بهره برداری می رسد.

آصفری بهره برداری از کارخانه تولید چرم مصنوعی، باند دوم محور ارتباطی اراک به فرمهین، کارخانه زمرد شیشه ، مرکز پرورش مرغ تخم گذار، گازرسانی به 15 روستا و بهسازی اداره دامپزشکی اراک را از دیگر پروژه ها عنوان کرد و اظهار داشت: همچنین در این سفر چهار جایگاه CNG ، سالن ورزشی ژیمناستیک نیز به بهره برداری خواهد رسید.

وی با دعوت از قشرهای مختلف مردم در استقبال از ریاست جمهوری به استان مرکزی و شهرستان اراک گفت: رئیس جمهور در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به استان مرکزی سفر می کند و دیدار با مردم در ورزشگاه پنج مرداد اراک، خانواده های معظم شهدا، و تشکیل جلسه شورای اداری به همراه کارگروه فرهنگی و هیئت دولت بخشی از جمله برنامه های سفر ایشان محسوب می شود.

فرماندار اراک ادامه داد: استقبال از احمدی نژاد پایبندی به ارزشها و ارمانهای انقلاب اسلامی و شهیدان است که ملت شهید پرور اراک در این مراسم حماسه ای ماندگار خلق خواهند کرد.