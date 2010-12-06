"آلفا بتا" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، الفبا یکی از مسائل مهم و پیچیده در بررسی فلسفه زبان به شمار می‌رود.

در حالی که زبان دارای معنا است این جملات معنادار توسط حروف و علائمی به وجود آمده‌اند که فاقد معنا هستند. الفبا علائم بدون معنایی هستند که زبان را معنادار می‌سازند.

سؤال این است که چه ایده‌ای در پشت به وجود آمدن الفبا شده است؟ در مصر و در چهار هزار سال پیش برای اولین بار الفبا به وجود می‌آید.

این کتاب به بررسی چگونگی ظهور الفبا و سیر تکوینی آن به زمان کنونی می‌پردازد. یکی از نکات جالب توجه در مورد الفبا ارتباط آن با فرهنگها است. اینکه چه ارتباطی میان الفبای یک فرهنگ با آن فرهنگ وجود دارد از موضوعات قابل توجه در این حوزه به شمار می‌رود.