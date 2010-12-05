تعطیلات اخیر باعث توقف اعزام تیمهای سیار خونگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید مسلمی روز یکشنبه در حاشیه مراسم تقدیر از اهداکنندگان خون گفت: در روزهای غیرتعطیل 21 پایگاه در سطح شهر تهران و 5 گروه سیار، خون اهدا کنندگان را دریافت میکنند. در این ایام به طور متوسط حدود 1200 تا 1300 واحد خون دریافت میشود. این در حالی است که حدود 1700 تا 1900 نفر به این پایگاهها مراجعه میکنند اما برخی از آنها به دلایلی مانند بیماریهای قلبی و روماتیسمی یا داشتن روابط پرخطر برای اهدای خون واجد شرایط شناخته نمی شوند.
وی درباره اهدای خون در روزهای تعطیل اظهارداشت: در این روزها به علت خلوت بودن شهر تهران تعداد مراجعان کاهش مییابد و به 300 تا 400 نفر میرسد. تعطیلات اخیر نیز بسیار ناگهانی بود بنابراین تیمهای سیاری را که برای خونگیری برنامه ریزی کرده بودیم نتوانستیم به محلهای تعیین شده اعزام کنیم و شهر تهران بسیار خلوت شد.
مسلمی افزود: در روزهای شنبه و یکشنبه به منظور مواجه نشدن با کمبود برخی فرآوردههای خونی که به مدت طولانی قابل ذخیره نیستند، تمهیداتی را اندیشیدیم. به عنوان نمونه فراخوان وسیعی را به صورت پیامک و تلفنی برای اهدا کنندگانی که زمان خون دادن آنها فرا رسیده بود ارسال کردیم که این کار طی 6 روز تعطیلی هفته های اخیر انجام شد.
معاون اهدا کنندگان پایگاه انتقال خون استان تهران با اشاره به اینکه اهدای خون در مردان بیشتر است و تنها حدود 6 درصد زنان تهرانی خون اهدا میکنند، اظهارداشت: البته در این زمینه باورهای غلطی وجود دارد چرا که تصور میشود زنان از نظر قوای بدنی ضعیف تر از مردان هستند این در حالی است که در زمینه اهدای خون بین آنها تفاوتی وجود ندارد.
