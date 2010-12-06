نیمی از واحدهای روستایی سنددار شدند

محمدرضا شاملو در گفتگو با مهر با اشاره به تهیه طرح هادی در روستاها گفت: تا پایان مهرماه سالجاری برای 24 هزار و 800 روستا طرح هادی تهیه شده است و تمام ساخت و سازهای مناطق روستایی براساس این طرحها انجام می شود.

وی افزود: در بیش از 10 هزار روستا این طرح به اجرا رسیده است که براساس آن، دفع آبهای سطحی، ساماندهی محلات، فضاهای عمومی روستا، ایجاد پارک بازی بچه ها، فضای سبز در روستاها، زیرسازی و آسفالت و سنگفرش انجام می گیرد.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن تصریح کرد: اجرای طرح هادی و فعالیتهای زیربنایی منجر به کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها و حتی مهاجرت معکوس شده است به طوریکه برخی از افرادی که به شهرها مهاجرت کرده بودند، به صورت غیردائم در روستاها سکونت دارند.

شاملو به افزایش سرمایه گذاری در روستاها اشاره کرد و گفت: اجرای طرح هادی در روستاها به افزایش سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در روستاها کمک کرد و منجر به رشد قیمت ملک در این روستاها شد.

وی به بهسازی بافتهای با ارزش روستایی اشاره کرد و افزود: تاکنون برای 56 روستا طرح بهسازی بافت با ارزش تهیه شده که در 46 روستا این طرح به اجرا درآمده است و ساخت و سازها در این روستاها با تبعیت از معماری بومی روستایی و بهره گیری از امکانات جدید انجام می شود.

صدور سند برای نیمی از واحدهای روستایی

شاملو به سند دارشدن املاک روستاها اشاره کرد و گفت: براساس برنامه دوم، سوم و چهارم بنیاد مسکن موظف بود که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام به سند دار کردن املاک روستائیان کند که دراین راستا در برنامه دوم تنها یکهزار و 291 واحد روستایی و در برنامه سوم بیش از 678 هزار ملک سند دار شدند.

وی افزود: در برنام چهارم این برنامه اوج گرفت به طوریکه یک میلیون و 780 هزار سند در روستاها صادر شد که تاپایان مهر ماه سال جاری تعداد املاک سند دار شده به بیش از 2 میلیون و 460 هزار واحد روستایی رسید.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن تصریح کرد: هم اکنون بیش از 50 درصد واحدهای روستایی سنددار شده اند که این طرح از روستاهای بزرگ شروع شده است و به سمت روستاهای کوچک تر می رود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا نیمی از واحدهای روستایی هنوز سنددار نشده اند؟ گفت: برخی از این واحدها از گذشته سند داشتند اما بخش زیادی از آنها مربوط به اوقاف هستند و درگیریهایی که میان این مراکز با مردم وجود دارد روند صدور سند را کند می کند.

شاملو افزود: البته بخشی از روستاها با سازمانهای اوقاف به توافق رسیده اند که یا زمین را از اوقاف اجاره کردند و یا اینکه اوقاف این زمینها را آزاد کرد.