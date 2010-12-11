پاسخ به برخی مسائل از طریق یک علم مقدور نیست

دکتر عین الله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد گستره علوم انسانی و نیاز به آن اظهار داشت: فلسفه شاخههای مختلفی دارد . در کنار فلسفه محض و فلسفه اسلامی، فلسفههای مضاف هم داریم. آگاهی از فلسفههای مضاف میتواند بسیار مفید باشد. در کنار فلسفههای مضاف در میان علوم اسلامی اصول فقه میتواند در طرح بعضی مسائل در کمک به فلسفه بسیار مؤثر باشد.
استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در مورد جایگاه تخصص در جهانی که به میان رشتهای بودن معروف است، گفت: میان رشتهای به این معنا است که ما برای پاسخ به بعضی از مسائل نیاز داریم از علوم دیگر نیز استفاده کنیم. یعنی پاسخ به آن مسئله بطور دقیق و کامل از طریق یک علم مقدور نیست، به همین دلیل باید از حوزههای دیگر هم استفاده کنیم . توجه صرف به یک حوزه، کارایی جدی در حل مسائل مورد نظر را ندارند.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی درضرورت آشنایی متخصصان علوم انسانی با تحولات علوم طبیعی نیز گفت: آگاهی از هر رشته ای برای انسان مفید و مؤثر است، بعضی مسائل نیاز به آگاهی از علوم تجربی در آنها ضرورت بیشتری دارد و در بعضی شاید نیاز کمتری احساس شود.
