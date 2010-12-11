پاسخ به برخی مسائل از طریق یک علم مقدور نیست

دکتر عین الله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد گستره علوم انسانی و نیاز به آن اظهار داشت: فلسفه شاخه‏های مختلفی دارد . در کنار فلسفه محض و فلسفه اسلامی، فلسفه‏های مضاف هم داریم. آگاهی از فلسفه‎های مضاف می‎تواند بسیار مفید باشد. در کنار فلسفه‎های مضاف در میان علوم اسلامی اصول فقه می‎تواند در طرح بعضی مسائل در کمک به فلسفه بسیار مؤثر باشد.

استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در مورد جایگاه تخصص در جهانی که به میان رشته‌ای بودن معروف است، گفت: میان رشته‎ای به این معنا است که ما برای پاسخ به بعضی از مسائل نیاز داریم از علوم دیگر نیز استفاده کنیم. یعنی پاسخ به آن مسئله بطور دقیق و کامل از طریق یک علم مقدور نیست، به همین دلیل باید از حوزه‏های دیگر هم استفاده کنیم . توجه صرف به یک حوزه، کارایی جدی در حل مسائل مورد نظر را ندارند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی درضرورت آشنایی متخصصان علوم انسانی با تحولات علوم طبیعی نیز گفت: آگاهی از هر رشته ای برای انسان مفید و مؤثر است، بعضی مسائل نیاز به آگاهی از علوم تجربی در آنها ضرورت بیشتری دارد و در بعضی شاید نیاز کمتری احساس شود.