"آقای هیچ کس" جایزه فیلم برگزیده تماشاگران اروپایی را برد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا در جریان مراسم جایزه سالانه سینمای اروپا که شنبه شب در سالن همایش‌های نوکیای شهر تالین استونی برگزار شد، فیلم مستند "نوستالژی نور" ساخته پاتریسیو گزمن فیلمساز شیلیایی برنده جایزه بهترین فیلم مستند شد. انیمیشن "شعبده باز" ساخته سیلوین شومه هم بهترین انیمیشن سال 2010 اروپا شد.



فیلم "آقای هیچ کس" ساخته ژاکو ون دورمل فیلمساز بلژیکی جایزه فیلم برگزیده تماشاگران اروپایی را به دست آورد. جایزه بهترین فیلم کوتاه اروپایی به فیلم "هانوی – ورشو" ساخته کاتارینا کلیم کیه ویچ اهدا شد.



لوک بارنیه و ماریون مونیه برای تدوین فیلم "کارلوس" ساخته اولیویه آسایاس جایزه بهترین تدوین را به خود اختصاص دادند. سیلوی تستو بازیگر فیلم اتریشی "لوردز" بهترین بازیگر زن اروپا شد.