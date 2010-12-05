برنامه پنج ساله جهاد کشاورزی به تصویب مجلس رسید

محمد علی نیکبخت در گفت و گو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: اجرای برنامه پنج ساله جهاد کشاورزی می تواند حلقه زنجیره تولید و فرآوری محصولات را افزایش دهد و ضایعات را به حداقل برساند.

وی گفت: در این برنامه در بخش کشاورزی به توسعه برنامه های زیربنایی در زمینه های آب و خاک، تولید محصول و انواع بذر و نهال و همچنین دامپروری و شیلات توجه شده است.

وی افزود: سرمایه گذاری برای مشارکت بیشتر مردم در طرح های مختلف به ویژه صنایع تبدیلی و اجرای برنامه های تشویقی توسط دولت از دیگر مسایل پیش بینی شده در برنامه پنجم است.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تولید کنندگان را به سمت کارایی بهتر و بهره وری بیشتر سوق می دهد.