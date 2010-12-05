تعطیلی تهران باعث تشدید کاهش گروههای خونی منفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بشیر حاجی بیگی روز یکشنبه در مراسم تقدیر از اهداکنندگان خون در پایگاه انتقال خون واحد وصال، به کاهش آمار اهدای خون در تعطیلات روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: کاهش اهدای خون باعث کاهش ذخایر خونی در شهر تهران شده است.

وی افزود: ما باید جوابگوی 150 بیمارستان شهر تهران اعم از دولتی و خصوصی باشیم و خون مورد نیاز بیماران تهرانی را باید مردم تهران تامین کنند. البته این نیاز را تا امروز تامین کرده و توانسته ‌ایم جوابگوی نیازهای بیماران خاص باشیم.

سرپرست اداره کل انتقال خون استان تهران درباره گروههای خونی که در حال حاضر بیشتر مورد نیاز هستند، گفت: از 100اهدا کننده خون 20 درصد آنها گروه خونی منفی دارند. بنابراین همواره ما با کاهش گروههای خونی منفی مواجه ایم و این مشکل در تعطیلات اخیر تشدید شده است البته کمبود گروههای خونی منفی تنها مختص ایران نیست.

حاجی بیگی افزود: در حال حاضر با مشکل کمبود پلاکت مواجه هستیم. این فراورده را بیماران سرطانی مصرف می‌کنند. پلاکت در 6 ساعت اولیه پس از اهدا تولید می‌شود و تنها به مدت سه روز قابل مصرف است ولی خون را می‌توان 35 روز نگهداری کرد.