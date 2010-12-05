المپیاد تیراندازی کارکنان نیروی انتظامی فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدتقی عصار افزود: نوع شغل و ماموریت کارکنان نیروی انتظامی ایجاب می کند که به منظور برقراری نظم و امنیت با جرم و مجرم مبارزه کنند.

وی با اشاره به اینکه پلیس در مواقعی که مجرمان قصد قانون شکنی و تعدی به حقوق دیگران را داند با استفاده از اقدامات وتوان بالقوه خود از این امر جلوگیری کند، اظهارداشت: سلاح گرم و تیراندازی یکی از مهمترین ابزاری است که در این راستا مورد استفاده قرار می گیرد.

معاون آموزش و تربیت نیروی انتظامی با بیان اینکه پیچیدگیهای امور نظامی و انتظامی همزمان با رشد جمعیت و تغییر ساختار اجتماعی نیاز به حرفه ای گرایی پلیس، افزود: امروزه حرفه ای گرایی از مهمترین اصول دستیابی به موفقیت پلیس در اجرای امور انتظامی است.

سردار عصار با تاکید بر اینکه ارتقای سطح مهارت و غنی سازی کارکنان از وظایف اصلی هر سازمانی بشمار می رود، تصریح کرد: از جمله اموری که ارتقای آن برای ماموران نیروی انتظامی در اولویت ویژه قرار دارد مهارت تیراندازی است.

وی گفت: اقدامات بعمل آمده در راستای ارتقاء سطح مهارت تیراندازی ماموران نیروی انتظامی تا کنون بیشتر متوجه برگزاری دوره های تخصصی و اجرایی تیراندازی سالیانه بوده است که در نهایت توانسته حداقل های مورد نیاز تیراندازی ماموران پلیس را تامین کند.

معاون آموزش و تربیت ناجا از برگزاری المپیاد تیراندازی کارکنان این نیرو خبر داد و گفت:این المپیاد فردا در سالن اجتماعات کوثر ستا فرماندهی ناجا برگزار می شود.

به گفته سردار عصار ارتقاء سطح علمی و افزایش توانمندی و مهارت ماموران پلیس در تیراندازی و بکارگیری سلاح از طریق ایجاد و توسعه فرهنگ رقابت در بین آنان را از مهمترین اهداف این المپیاد برشمرد.

وی اضافه کرد: این المپیاد به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان نیروی انتظامی برای افزایش مهارت تیراندازی،ایجاد رقابت در بین تیراندازان برتر ناجا و شناسایی و معرفی تیراندازان برتر برگزار می شود.

معاون آموزش و تربیت نیروی انتظامی اظهار کرد: این المپیاد در رشته های سلاح کمری، تفنگ کلاش و مسلسل دستی ام پی فایو در چهار سطح برگزار می شود.