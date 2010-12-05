۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۴

داوود احمدی نژاد تاکید کرد:

باز بودن درب اتاق همه مدیران علت موفقیت دولت احمدی نژاد

یاسوج - خبرگزاری مهر: دبیر کمیته پدافند غیرعامل کشور گفت: دولتهای گذشته زحمات زیادی کشیدند اما در بین مردم جایگاهی نداشتند، اما در دولتهای نهم و دهم باز بودن درب اتاق مدیران به روی مردم دولت را مردمی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، داوود احمدی نژاد بعد از ظهر یکشنبه در شورای اداری استان کهگیلویه وبویراحمد، افزود: باید ارتباط با مردم تنگاتنگ باشد و مردم احساس نکنند فاصله ای بین آنها و خادمین خود دارند و مدیرانی که درب اتاقشان را به روی مردم می بندند باید بدانند راه را برای ورود چاپلوسان هموار می کنند و این افراد در حوزه مدیریت جایگاهی ندارند.

وی علت موفقیت دکتر احمدی نژاد و دولتهای وی را باز بودن درب اتاق آنها به روی مردم و خدمت صادقانه و گوش دادن به خواسته های آنها عنوان کرد و گفت: برنامه ریزی و تصمیم گیری درست در مقابله با تهاجمات دشمنان، ایجاد فضای امن، شنیدن حرفهای مردم و رفتار و برخورد نیکو و با اخلاق با آنها خود پدافند غیرعامل است.

احمدی نژاد اظهار داشت: مسئولین باید درب اتاق خود را برای مراجعه کنندگان بازنگه دارند و اگر مسئولی این کار را نکند، هیچ جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: اگر مسئولان دربهای اتاق خود را به روی مردم بازنگه دارند هم اشتباهات مدیران گرفته می شود و هم حرف مردم در گلوشان غده نمی شود.

وی همچنین بیان کرد: اگر امروز عزت، اقتداری و قیمتی داریم و مردم دنیا از ما تاسی می جویند به خاطر همین ولایت پذیری است.

احمدی نژاد افزود: اگر ولایت پذیری در بین ما و جامعه کم رنگ شود، دشمن می تواند موفقیت را از ما بگیرد و ضربات اساسی نیز به ما وارد کند.

وی تصریح کرد: فتنه سبز دشمن تلاش بر جدایی از ولایت فقیه بود چراکه ولایت پذیری جلوی هر گونه تاخت و تازها را گرفت و باعث خدمتگزاری صادقانه، اخلاقی با ایثارگری به مردم شد.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد نیز با اشاره به توانمندیها و ظرفیتهای استان نیز گفت: با شکوفایی این توانمندیها موجبات توسعه و پویایی استان فراهم می شود که این مهم با سرمایه گذاری محقق خواهد شد.

قوام نوذری افزود: در همین راستا همایش دو روزه سرمایه گذاری با شرکت 50سرمایه گذار خارجی در استان برگزار شد و 116طرح سرمایه گذاری به آنها پیشنهاد شد که 11مورد آن به تفاهم انجامید.

وی اظهار داشت: این همایش در زمانی انجام شد که علاوه بر تحریم از سوی دشمنان، قطعنامه شورای امنیت در تحریم کشور از سوی آنها مطرح شده بود.

نوذری تصریح کرد: این همایش نشان داد که حرکتهای دشمنان و تحریمهای آنها پشیزی ارزش ندارد.

